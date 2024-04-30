Уламки ракети, яка впала в українському місті Харків 2 січня 2024 року, є частиною північнокорейської балістичної ракети серії Hwasong-11, вказується в звіті спостерігачів за санкціями комітету Ради Безпеки ООН, який є у розпорядженні Reuters.

У 32-сторінковому звіті, який опинився в розпорядженні Reuters у понеділок, спостерігачі ООН за санкціями доходять висновку, що «уламки ракети, яка впала в Харкові 2 січня 2024 року, належать до ракети серії Hwasong-11 виробництва КНДР». Таким чином, спостерігачі засвідчили факт порушення ембарго на постачання зброї з КНДР.

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Варто нагадати, що Північна Корея перебуває під санкціями ООН через балістичні ракети та ядерну програму з 2006 року, і ці обмеження поступово посилювалися протягом років.

Спостерігачі ООН прибули до Харкова у квітні

Троє спостерігачів за санкціями прибули в Україну на початку цього місяця, щоб оглянути уламки, і не знайшли доказів того, що ракета була виготовлена у Росії.

«Інформація про траєкторію, надана українською владою, вказує на те, що ракета була запущена з території Російської Федерації», – вказано у звіті Комітету Ради Безпеки ООН із санкцій щодо Північної Коре від 25 квітня.

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Спостерігачі також вказують, що застосування північнокорейської ракети російськими силами вказує на те, що закупівля цих ракет була здійснення громадянами РФ, а це точно є порушенням ембарго на постачання зброї КНДР, яке було запроваджене у 2006 році.

Reuters також зазначає, що місії Росії та Північної Кореї при ООН у Нью-Йорку поки що не коментують результати звіту спостерігачів за санкціями.

КНДР вже не вперше звинувачують у постачанні зброї для Росії

США та інші країни раніше звинуватили Північну Корею в передачі зброї Росії для використання проти України. І Москва, і Пхеньян відкинули звинувачення і минулого року пообіцяли поглибити військові відносини.

На засіданні Ради Безпеки ООН у лютому США звинуватили Росію в запусках по Україні щонайменше дев’яти балістичних ракет виробництва КНДР.

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Спостерігачі ООН повідомляли, що балістичні ракети серії Hwasong-11 Пхеньян вперше випробував у 2019-му році.