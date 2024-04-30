Колишній військовий Ніколай Шапошніков і його дружина Єлена допомогли російському ГРУ організовувати диверсії в ЄС, зокрема вибухи на складах боєприпасів у Чехії та Болгарії, а також отруїти болгарського зброяра Омеляна Гебрева, повідомив The Insider у понеділок, 29 квітня.

Журналісти повідомляють, що Шапошнікови, які оселилися в Чехії під виглядом політичних емігрантів, збирали для російської розвідки інформацію про військові постачання. Окрім цього, готель подружжя Villa Elena на півночі Греції протягом останніх 15 років слугував сховком для членів підрозділу 29155 ГРУ.

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Розслідування вказує на те, що командир цієї військової частини генерал Авер'янов, з яким Єлена Шапошнікова підтримувала регулярний зв'язок електронною поштою, часто прилітав у Салоніки під прикриттям.

Слідчі чеської поліції встановили, що вона передавала генералу Авер'янову електронною поштою важливу інформацію про майбутні угоди з продажу зброї, зібрану її чоловіком.

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У випадках, коли ГРУ вирішувало, що поставки шкодять військовим інтересам Росії, підрозділ 29155 використовував цю інформацію для диверсійних операцій проти цих компаній, підриваючи склади боєприпасів або організовуючи отруєння їхніх керівників.

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25 квітня 2014 року в Салоніки за дипломатичним паспортом прилетів співробітник ГРУ Алєксєй Капінос. Шапошніков назвав його чеським слідчим «другом сім'ї». За день до цього троє членів військової частини ГРУ 29155 прибули під прикриттям до Болгарії, де пізніше був отруєний місцевий підприємець Омелян Гебрев. Відомо, що Шапошнікови познайомилися з ним ще 2012 року й “активно нав'язували спілкування”.

Цікавим фактом є те, що на момент отруєння Гебрев вважався постачальником боєприпасів для української армії.

The Insider пише, що Єлена Шапошнікова “таємно” отримала російський паспорт із діапазону номерів, зарезервованих для членів підрозділу 29155, щоб використовувати цей паспорт для поїздок у Росію. А саме, жінка двічі використала російські документи - у грудні 2015 року і в грудні 2017 року. The Insider стверджує, що під час першої поїздки їй було присвоєно звання Героя Росії. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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Подружжя відмовилося приїжджати на допит до Чехії, тому з ними спілкувалися представники грецької та болгарської влади. Російські агенти стверджували, що всі їхні зв'язки з членами ГРУ були “особистими” і що вони не знали, що “їхні друзі” - співробітники російської розвідки, додавши, що свідомо не допомагали ГРУ в жодній з диверсійних операцій.

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“Після того, як сімейством Шапошнікових зацікавилася чеська влада, Ніколай в очікуванні арешту став зловживати алкоголем і нехтувати ліками. У лютому цього року він раптово помер”, - сказано в розслідуванні.