Війська РФ уранці 1 травня завдали авіаудару по Золочеву на Харківщині, є загиблі та поранені, повідомив у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні о 10:00 росіяни завдали ударів КАБами по автомобілю та приватному будинку в селищі Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу загинули цивільний чоловік та жінка, які перебували в автівці", - повідомив Синєгубов.

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Крім того, спалахнули ще три автівки, які були неподалік місця влучання — постраждали 77-річний чоловік та жінка 74 років.

Усі обставини з‘ясовуються, інформація оновлюється...

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