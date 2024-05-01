Агентство Bloomberg першого травня опублікувало рейтинг мільярдерів, пише Укрінформ.

Згідно з ним, статки Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH, на сьогодні становлять 215 мільярдів доларів. Від початку року вони зросли на 7 млрд дол.

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Друге місце у списку посідає засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос, статки якого оцінюють у 198 млрд дол (+20,8 млрд із початку року).

На третьому місці рейтингу - засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск із 194 млрд доларів США.

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Перша десятка найбагатших людей світу у 2024 році

До першої десятки найбагатших людей світу також увійшли

засновник Meta Марк Цукерберг - $153 млрд

засновник Microsoft Білл Гейтс - $149 млрд

співзасновники компаній Google, Alphabet Ларрі Пейдж - $146 млрд

Сергій Брін - $138 млрд

колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер - $130 млрд

американський інвестор і філантроп Воррен Баффет - $132 млрд

засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон - $129 млрд

Українці в рейтингу найбагатших людей світу

Єдиним українцем у списку є Рінат Ахметов, він посідає 438 місце зі статками 6,34 млрд дол. Від початку року вони збільшилися на 499 мільйонів доларів.

Хто був найбагатшим у 2023 році

За підсумками 2023 року на чолі рейтингу найбагатших людей світу був засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск.