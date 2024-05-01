Агентство Bloomberg першого травня опублікувало рейтинг мільярдерів, пише Укрінформ.

Згідно з ним, статки Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH, на сьогодні становлять 215 мільярдів доларів. Від початку року вони зросли на 7 млрд дол.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Друге місце у списку посідає засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос, статки якого оцінюють у 198 млрд дол (+20,8 млрд із початку року).

На третьому місці рейтингу - засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск із 194 млрд доларів США.

Advertisement

Перша десятка найбагатших людей світу у 2024 році

До першої десятки найбагатших людей світу також увійшли

  • засновник Meta Марк Цукерберг - $153 млрд
  • засновник Microsoft Білл Гейтс - $149 млрд
  • співзасновники компаній Google, Alphabet Ларрі Пейдж - $146 млрд
  • Сергій Брін - $138 млрд
  • колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер - $130 млрд
  • американський інвестор і філантроп Воррен Баффет - $132 млрд 
  • засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон - $129 млрд

Українці в рейтингу найбагатших людей світу

Єдиним українцем у списку є Рінат Ахметов, він посідає 438 місце зі статками 6,34 млрд дол. Від початку року вони збільшилися на 499 мільйонів доларів.

Хто був найбагатшим у 2023 році

За підсумками 2023 року на чолі рейтингу найбагатших людей світу був засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск.

У Польщі відкрили постійну військову базу спецназу США
Більше по темі

У Польщі відкрили постійну військову базу спецназу США

Відтепер на території Польщі дислокуватимуться 150-200 військовослужбовців.
За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
Читати далі
Наступне засідання «Рамштайну» відбудеться 20 травня США
Наступне засідання «Рамштайну» відбудеться 20 травня
Київ Пост
20г тому
У Грузії посилили закон про «іноагентів» Міжнародні відносини
У Грузії посилили закон про «іноагентів»
Київ Пост
2д тому
У Польщі відкрили постійну військову базу спецназу США США
У Польщі відкрили постійну військову базу спецназу США
За матеріалами Укрінформ
2д тому
Вперше за війну жодна з бригад не нарікає, що мало снарядів Зеленський
Вперше за війну жодна з бригад не нарікає, що мало снарядів
За матеріалами Укрінформ
2д тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній СБУ проводить безпекові заходи в центрі Києва
Далі » Москва вдарила по Харківщині: загинуло двоє людей