Агентство Bloomberg першого травня опублікувало рейтинг мільярдерів, пише Укрінформ.
Згідно з ним, статки Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH, на сьогодні становлять 215 мільярдів доларів. Від початку року вони зросли на 7 млрд дол.
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Друге місце у списку посідає засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос, статки якого оцінюють у 198 млрд дол (+20,8 млрд із початку року).
На третьому місці рейтингу - засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск із 194 млрд доларів США.
Перша десятка найбагатших людей світу у 2024 році
До першої десятки найбагатших людей світу також увійшли
- засновник Meta Марк Цукерберг - $153 млрд
- засновник Microsoft Білл Гейтс - $149 млрд
- співзасновники компаній Google, Alphabet Ларрі Пейдж - $146 млрд
- Сергій Брін - $138 млрд
- колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер - $130 млрд
- американський інвестор і філантроп Воррен Баффет - $132 млрд
- засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон - $129 млрд
Українці в рейтингу найбагатших людей світу
Єдиним українцем у списку є Рінат Ахметов, він посідає 438 місце зі статками 6,34 млрд дол. Від початку року вони збільшилися на 499 мільйонів доларів.
Хто був найбагатшим у 2023 році
За підсумками 2023 року на чолі рейтингу найбагатших людей світу був засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск.
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