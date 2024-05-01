Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Facebook наразився на унікальні виклики щодо модерування контенту, розповіла в ексклюзивному інтерв’ю Kyiv Post менеджерка з питань публічної політики по Україні у Facebook Катерина Крук. 

З пані Катериною ми поговорили про те, яким чином модерується контент в українському сегменті Facebook, чи має Росія вплив на цей процес, про те, що робить Meta для боротьби з російською дезінформацією. Докладніше читайте далі.

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Український сегмент Facebook модерують лише українці

Facebook сформував команди, в яких люди за допомогою технологій штучного інтелекту перевіряють, аналізують скарги користувачів, і, якщо потрібно, видаляють контент. У складі цих команд є носії мови, які напевно розуміють локальний контекст.

Катерина Крук пояснює, компанія залучає для такої роботи саме місцевих жителів, які напевно розуміють конкретне значення слова чи яким є політичний клімат, в якому поширюється допис.

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“Ми також отримуємо відгуки від мережі наших місцевих і міжнародних партнерів щодо нових ризиків, що дозволяє нам швидко відповідати на них”, - каже Крук.

Відповідаючи на численні закиди щодо російського впливу на Facebook, вона запевняє, що весь український контент модерується лише українськими співробітниками.

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Meta не має ані модераторів, ані офісу, ані співробітників або підрядників в Росії.

“Загалом ми маємо близько 40 000 людей, які займаються питаннями захисту й безпеки в Meta. З них близько 15 000 - це модератори контенту. Такі команди розміщуються по всьому світу, в усіх основних часових поясах і можуть переглядати контент, створений на більш ніж 70 мовах, зокрема, українською”, - розповідає Катерина Крук.

Kоманди Meta розміщені по всьому світу, в усіх основних часових поясах і можуть переглядати контент більш ніж 70 мовами, і українською теж

Росія заборонила Meta сервіси через рішення адміністрації соцмережі обмежити їхні контрольовані державою медіа та дозволити перевірку фактів кремлівської пропаганди. А також тому, що Meta дозволило українцям висловлюватися на свій власний захист, пояснює вона.

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Менеджерка з питань публічної політики по Україні у Facebook Катерина Крук

Як Facebook бореться з російською дезінформацією

Через труднощі з роботою в Росії наразі реклама, таргетована на людей у Росії, призупинена. Рекламодавці з Росії більше не можуть створювати чи показувати рекламу в будь-якій точці світу, і в самій Росії теж.

За словами Катерини Крук, Meta наполегливо бореться з російською дезінформацією, яку розповсюджують контрольовані цією державою медіа.

"З березня 2022 року ми понижуємо розповсюдження контенту  з облікових записів Facebook та Instagram, що належать російським контрольованим державою медіа та ускладнюємо пошук цієї інформації на наших платформах по всьому світу”, - розповідає Катерина Крук.

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Немає тіньового бану - є непорозуміння через порушення правил

Вона також розповіла й про так званий тіньовий бан - термін, яким багато користувачів описують свій різноманітний досвід взаємодії з різними платформами.

Катерина Крук зазначила, Meta усвідомлює, що не завжди робить достатньо, аби пояснити, чому видаляє контент, коли це стається, та що може бути рекомендованим, а що ні.

"Саме тому ми запустили «Статус облікового запису», де люди можуть зрозуміти, що відбувається з їхнім акаунтом та якими є можливі кроки для вирішення", - наголосила вона.

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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