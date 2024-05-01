Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Facebook наразився на унікальні виклики щодо модерування контенту, розповіла в ексклюзивному інтерв’ю Kyiv Post менеджерка з питань публічної політики по Україні у Facebook Катерина Крук.

З пані Катериною ми поговорили про те, яким чином модерується контент в українському сегменті Facebook, чи має Росія вплив на цей процес, про те, що робить Meta для боротьби з російською дезінформацією. Докладніше читайте далі.

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Український сегмент Facebook модерують лише українці

Facebook сформував команди, в яких люди за допомогою технологій штучного інтелекту перевіряють, аналізують скарги користувачів, і, якщо потрібно, видаляють контент. У складі цих команд є носії мови, які напевно розуміють локальний контекст.

Катерина Крук пояснює, компанія залучає для такої роботи саме місцевих жителів, які напевно розуміють конкретне значення слова чи яким є політичний клімат, в якому поширюється допис.

“Ми також отримуємо відгуки від мережі наших місцевих і міжнародних партнерів щодо нових ризиків, що дозволяє нам швидко відповідати на них”, - каже Крук.

Відповідаючи на численні закиди щодо російського впливу на Facebook, вона запевняє, що весь український контент модерується лише українськими співробітниками.