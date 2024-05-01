Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Facebook наразився на унікальні виклики щодо модерування контенту, розповіла в ексклюзивному інтерв’ю Kyiv Post менеджерка з питань публічної політики по Україні у Facebook Катерина Крук.
З пані Катериною ми поговорили про те, яким чином модерується контент в українському сегменті Facebook, чи має Росія вплив на цей процес, про те, що робить Meta для боротьби з російською дезінформацією. Докладніше читайте далі.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Український сегмент Facebook модерують лише українці
Facebook сформував команди, в яких люди за допомогою технологій штучного інтелекту перевіряють, аналізують скарги користувачів, і, якщо потрібно, видаляють контент. У складі цих команд є носії мови, які напевно розуміють локальний контекст.
Катерина Крук пояснює, компанія залучає для такої роботи саме місцевих жителів, які напевно розуміють конкретне значення слова чи яким є політичний клімат, в якому поширюється допис.
У Польщі відкрили постійну військову базу спецназу США
“Ми також отримуємо відгуки від мережі наших місцевих і міжнародних партнерів щодо нових ризиків, що дозволяє нам швидко відповідати на них”, - каже Крук.
Відповідаючи на численні закиди щодо російського впливу на Facebook, вона запевняє, що весь український контент модерується лише українськими співробітниками.
“Загалом ми маємо близько 40 000 людей, які займаються питаннями захисту й безпеки в Meta. З них близько 15 000 - це модератори контенту. Такі команди розміщуються по всьому світу, в усіх основних часових поясах і можуть переглядати контент, створений на більш ніж 70 мовах, зокрема, українською”, - розповідає Катерина Крук.
Росія заборонила Meta сервіси через рішення адміністрації соцмережі обмежити їхні контрольовані державою медіа та дозволити перевірку фактів кремлівської пропаганди. А також тому, що Meta дозволило українцям висловлюватися на свій власний захист, пояснює вона.
Як Facebook бореться з російською дезінформацією
Через труднощі з роботою в Росії наразі реклама, таргетована на людей у Росії, призупинена. Рекламодавці з Росії більше не можуть створювати чи показувати рекламу в будь-якій точці світу, і в самій Росії теж.
За словами Катерини Крук, Meta наполегливо бореться з російською дезінформацією, яку розповсюджують контрольовані цією державою медіа.
"З березня 2022 року ми понижуємо розповсюдження контенту з облікових записів Facebook та Instagram, що належать російським контрольованим державою медіа та ускладнюємо пошук цієї інформації на наших платформах по всьому світу”, - розповідає Катерина Крук.
Немає тіньового бану - є непорозуміння через порушення правил
Вона також розповіла й про так званий тіньовий бан - термін, яким багато користувачів описують свій різноманітний досвід взаємодії з різними платформами.
Катерина Крук зазначила, Meta усвідомлює, що не завжди робить достатньо, аби пояснити, чому видаляє контент, коли це стається, та що може бути рекомендованим, а що ні.
"Саме тому ми запустили «Статус облікового запису», де люди можуть зрозуміти, що відбувається з їхнім акаунтом та якими є можливі кроки для вирішення", - наголосила вона.
Коментарі (0)