Контртерористичний суд Саудівської Аравії засудив активістку феміністичного руху Манаель аль-Отайбі до 11 років ув'язнення за публікації у соцмережах, у яких вона висловлювалася на підтримку прав жінок.

Про це пише Укрінформ із посиланням на The Guardian.

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У Саудівській Аравії феміністку засудили до ув'язнення

Вирок ухвалили 9 січня, однак відомо про нього стало лише зараз. Саудівські офіційні особи підтвердили цю інформацію в заяві Верховному комісару ООН з прав людини.

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Правозахисна організація Amnesty International зазначає, що обвинувачення 29-річній аль-Отайбі висунули виключно за вибір одягу та висловлення поглядів в інтернеті.

Аль-Отайбі працювала фітнес-інструкторкою, у соціальних мережах пропагувала розширення прав і можливостей жінок. Зокрема, активістка закликала відмовитися від опіки чоловіків над жінками.

Вона також публікувала відео, як займається спортом у футболці та лосинах, які в Саудівській Аравії вважаються «непристойним» одягом. Також активістку звинувачували в тому, що у громадських місцях вона не вдягнена в абаю - традиційну сукню.

Її судили на таємному слуханні за антитерористичним законом, який передбачає кримінальну відповідальність за використання вебсайтів для «передачі або публікації новин, заяв, неправдивих або зловмисних чуток чи тому подібного для вчинення терористичного злочину». Сім'я жінки не мала доступу до матеріалів справи.

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Манаель аль-Отайбі заарештували в листопаді 2022 року. Про неї нічого не було відомо з 5 листопада 2023 року. Коли ж вона змогла зв’язатись із сім'єю в 2024 році, то розповіла, що її утримували в одиночній камері, у неї зламана нога і їй відмовляють у медичній допомозі. Саудівські чиновники це заперечують.

Amnesty International та правозахисна група ALQST закликали владу Саудівської Аравії негайно звільнити аль-Отайбі, ув'язнення якої «прямо суперечить наративу влади про реформи та розширення прав і можливостей жінок».

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Її сестру, Фуз аль-Отайбі, також звинуватили в тому, що вона не носила пристойного одягу, але їй вдалося втекти з Саудівської Аравії до арешту. Інша сестра, Мар'ям, відома захисниця прав жінок, була затримана за протест проти правил опікунства, утримувалася під вартою і була звільнена в 2017 році.