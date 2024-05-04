Україна вже отримала кілька термінових поставок зброї після схвалення нової військової допомоги від США.

Проте основна партія озброєння з великих пакетів допомоги надійде через кілька місяців.

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Про це пише The New York Times.

Поставки західної зброї: що вже отримала Україна

За даними видання, 28 квітня Україна отримала партію протитанкових засобів, ракет і 155-міліметрових артилерійських снарядів.

Другу партію американської допомоги передали 29 квітня.

Наступного дня до Польщі прибула нова партія ракет-перехоплювачів до системи Patriot з Іспанії. За словами іспанського посадовця, незабаром вони прибудуть на фронт в Україні.

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Як стверджують співрозмовники, частину нового озброєння Україна почала отримувати ще до оголошень.

Британське джерело заявило газеті, що партія допомоги з британського пакета, про який прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив 23 квітня, почала надходити вже кілька тижнів тому.

Але можуть знадобитися тижні для надходження додаткових партій ракет великої дальності Storm Shadow, які британський чиновник назвав «абсолютним пріоритетом».

NYT: більшість зброї Україна отримає лише влітку

Водночас NYT зазначає, що США та іншим союзникам по НАТО буде складно тримати такий темп.

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Основна частина зброї з великих пакетів допомоги, які оголосили США, Велика Британія та Німеччина, може надійти в Україну лише через кілька місяців.

«Один американський чиновник сказав, що більша частина великого озброєння… і навіть деякі боєприпаси, будуть доставлені зі Сполучених Штатів і, швидше за все, не будуть передані до кінця літа або навіть пізніше», - пише видання.

Одна з причин - логістична. Бойові машини, катери, сучасні гармати, пускові установки та системи ППО часто доводиться перевозити морем і потягами з посиленою охороною.

Ситуацію ускладнює й те, що не вся обіцяна зброя наразі доступна.

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Зокрема, США мають визначити, звідки брати обіцяну Україні техніку, аби не поставити під загрозу боєздатність підрозділів НАТО, які її використовують.