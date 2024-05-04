Цієї ночі росіяни атакували Харківську та Дніпропетровську області «шахедами». 

Запустили 13 ударних дронів. У Повітряних силах звітують, що наша ППО збила всі ворожі безпілотники. 

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Через атаку дронів у Харкові четверо постраждалих 

У Харкові через падіння уламків збитих дронів горіла двоповерхова офісна будівля в Основʼянському районі. 

Також зайнялися склади та шиномонтаж. 

«Сталися 3 пожежі за різними адресами. Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях із загальною площею близько 3 тисяч квадратних метрів», - розповіли в ДСНС.

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Постраждали 4 людини. Серед них - дитина. 

«Постраждалі дитина 2010 року народження та жінка госпіталізовані, ще одній 89-річній жінці надали допомогу на місці… Ще одне звернення надійшло від 52-річної жінки. Без госпіталізації», - повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. 

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Натепер відомо, що загинуло 6 людей, поранено ще 27 (оновлена інформація).

На Дніпропетровщині пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури

Сили ППО збили 5 «шахедів» у Павлоградському районі. 

Однак, є руйнування. 

Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури та приватні будинки.

Постраждали чоловік та жінка. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

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