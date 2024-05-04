Цієї ночі росіяни атакували Харківську та Дніпропетровську області «шахедами».

Запустили 13 ударних дронів. У Повітряних силах звітують, що наша ППО збила всі ворожі безпілотники.

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Через атаку дронів у Харкові четверо постраждалих

У Харкові через падіння уламків збитих дронів горіла двоповерхова офісна будівля в Основʼянському районі.

Також зайнялися склади та шиномонтаж.

«Сталися 3 пожежі за різними адресами. Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях із загальною площею близько 3 тисяч квадратних метрів», - розповіли в ДСНС.