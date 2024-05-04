Цієї ночі росіяни атакували Харківську та Дніпропетровську області «шахедами».
Запустили 13 ударних дронів. У Повітряних силах звітують, що наша ППО збила всі ворожі безпілотники.
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Через атаку дронів у Харкові четверо постраждалих
У Харкові через падіння уламків збитих дронів горіла двоповерхова офісна будівля в Основʼянському районі.
Також зайнялися склади та шиномонтаж.
«Сталися 3 пожежі за різними адресами. Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях із загальною площею близько 3 тисяч квадратних метрів», - розповіли в ДСНС.
Постраждали 4 людини. Серед них - дитина.
«Постраждалі дитина 2010 року народження та жінка госпіталізовані, ще одній 89-річній жінці надали допомогу на місці… Ще одне звернення надійшло від 52-річної жінки. Без госпіталізації», - повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
Росіяни обстріляли місце відпочинку під Харковом
На Дніпропетровщині пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури
Сили ППО збили 5 «шахедів» у Павлоградському районі.
Однак, є руйнування.
Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури та приватні будинки.
Постраждали чоловік та жінка. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.
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