В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь.

Традиційно це відбулося в переддень Великодня. 

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Щороку церемонію сходження Благодатного вогню проводять в храмі Гробу Господнього. 

У храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь

Безпосередньо сам чин сходження відбувається у Кувуклії (каплиці). Це мармурова печера, де, як вважають християни, був похований Ісус Христос. 

Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі у храмі Гробу Господнього / AFP

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Подивитися на диво сходження Благодатного вогню збираються тисячі вірян. 

Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі у храмі Гробу Господнього / AFP

Вони чекають на появу вогню і передають його одне одному.

Православні християни запалюють свічки під час церемонії сходження Благодатного вогню. 4 травня 2024 року / AFP

Фото: AFP.
Фото: AFP.
Фото: AFP.
Фото: AFP.

Потім християни поширюють вогонь свічками та спеціальними лампами по всьому світу.

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Сходження вогню символізує воскресіння Ісуса Христа. 

Цього року ізраїльська поліція посилила заходи безпеки в Єрусалимі через війну в Газі та високу напругу в місті.

Як святкуватимуть Великдень в Україні 

Через повномасштабну війну масових нічних богослужінь в Україні не буде. Адже діє комендантська година. 

Служби, які відбудуться в церквах, можна буде подивитися онлайн - у соцмережах на офіційних сторінках ПЦУ та УГКЦ або ж по телебаченню. 

Водночас поліція закликала людей утриматися від відвідування масових заходів, пам'ятати про заходи безпеки та не піддаватися на провокації. 

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