В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь.
Традиційно це відбулося в переддень Великодня.
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Щороку церемонію сходження Благодатного вогню проводять в храмі Гробу Господнього.
У храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь
Безпосередньо сам чин сходження відбувається у Кувуклії (каплиці). Це мармурова печера, де, як вважають християни, був похований Ісус Христос.
Подивитися на диво сходження Благодатного вогню збираються тисячі вірян.
Вони чекають на появу вогню і передають його одне одному.
Потім християни поширюють вогонь свічками та спеціальними лампами по всьому світу.
Сходження вогню символізує воскресіння Ісуса Христа.
Цього року ізраїльська поліція посилила заходи безпеки в Єрусалимі через війну в Газі та високу напругу в місті.
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