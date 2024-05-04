Православні християни запалюють свічки під час церемонії сходження Благодатного вогню. 4 травня 2024 року / AFP

Вони чекають на появу вогню і передають його одне одному.

Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі у храмі Гробу Господнього / AFP

Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі у храмі Гробу Господнього / AFP

Безпосередньо сам чин сходження відбувається у Кувуклії (каплиці). Це мармурова печера, де, як вважають християни, був похований Ісус Христос.

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Традиційно це відбулося в переддень Великодня.

Потім християни поширюють вогонь свічками та спеціальними лампами по всьому світу.

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Сходження вогню символізує воскресіння Ісуса Христа.

Цього року ізраїльська поліція посилила заходи безпеки в Єрусалимі через війну в Газі та високу напругу в місті.

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Через повномасштабну війну масових нічних богослужінь в Україні не буде. Адже діє комендантська година.

Служби, які відбудуться в церквах, можна буде подивитися онлайн - у соцмережах на офіційних сторінках ПЦУ та УГКЦ або ж по телебаченню.

Водночас поліція закликала людей утриматися від відвідування масових заходів, пам'ятати про заходи безпеки та не піддаватися на провокації.