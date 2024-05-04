Вже третій рік поспіль українці відзначатимуть Великдень в умовах повномасштабної війни.
Комендантську годину у великодню ніч скасовувати не будуть. Віряни зможуть подивитися святкові служби онлайн.
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Православна церква України проведе богослужіння у Михайлівському золотоверхому соборі у Києві.
Подивитися онлайн богослужіння можна на Youtube-каналі й на Facebook-сторінці ПЦУ.
Також трансляція відбудеться на телебаченні та радіо.
Трансляція богослужіння ПЦУ
- у суботу, 4 травня, о 23:00 телеканал Суспільне Культура;
- після опівночі 5 травня упродовж трьох годин — Українське Радіо та Радіо Культура.
Українська Греко-Католицька Церква проведе службу у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Великоднє богослужіння тут розпочнеться у неділю о 7:00.
Трансляція богослужіння УГКЦ
- у неділю, 5 травня, о 7:00 телеканал Суспільне Культура;
- після 8:30 - Українське Радіо та Радіо Культура.
У більшості храмів освятити пасхальні кошики можна буде ввечері в суботу та вранці в неділю.
Чи можливі обстріли на Великдень
У поліції закликали українців утриматися від відвідування місць масових скупчень людей.
Правоохоронці не виключають, що росіяни можуть атакувати мирні міста та села у свято.
Людей просять пам'ятати про заходи безпеки, не піддаватися на провокації та дотримуватися комендантської години.
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