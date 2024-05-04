Вже третій рік поспіль українці відзначатимуть Великдень в умовах повномасштабної війни. 

Комендантську годину у великодню ніч скасовувати не будуть. Віряни зможуть подивитися святкові служби онлайн. 

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Православна церква України проведе богослужіння у Михайлівському золотоверхому соборі у Києві. 

Подивитися онлайн богослужіння можна на Youtube-каналі й на Facebook-сторінці ПЦУ. 

Також трансляція відбудеться на телебаченні та радіо. 

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Трансляція богослужіння ПЦУ

Українська Греко-Католицька Церква проведе службу у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Великоднє богослужіння тут розпочнеться у неділю о 7:00. 

Трансляція богослужіння УГКЦ

  • у неділю, 5 травня, о 7:00 телеканал Суспільне Культура;
  • після 8:30 - Українське Радіо та Радіо Культура

У більшості храмів освятити пасхальні кошики можна буде ввечері в суботу та вранці в неділю. 

Чи можливі обстріли на Великдень 

У поліції закликали українців утриматися від відвідування місць масових скупчень людей. 

Правоохоронці не виключають, що росіяни можуть атакувати мирні міста та села у свято. 

Людей просять пам'ятати про заходи безпеки, не піддаватися на провокації та дотримуватися комендантської години.

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