Вже третій рік поспіль українці відзначатимуть Великдень в умовах повномасштабної війни.

Комендантську годину у великодню ніч скасовувати не будуть. Віряни зможуть подивитися святкові служби онлайн.

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Православна церква України проведе богослужіння у Михайлівському золотоверхому соборі у Києві.

Подивитися онлайн богослужіння можна на Youtube-каналі й на Facebook-сторінці ПЦУ.

Також трансляція відбудеться на телебаченні та радіо.

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Трансляція богослужіння ПЦУ

у суботу, 4 травня , о 23:00 телеканал Суспільне Культура ;

, о телеканал ; після опівночі 5 травня упродовж трьох годин — Українське Радіо та Радіо Культура.

Українська Греко-Католицька Церква проведе службу у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Великоднє богослужіння тут розпочнеться у неділю о 7:00.

Трансляція богослужіння УГКЦ

у неділю, 5 травня , о 7:00 телеканал Суспільне Культура ;

, о телеканал ; після 8:30 - Українське Радіо та Радіо Культура.

У більшості храмів освятити пасхальні кошики можна буде ввечері в суботу та вранці в неділю.

Чи можливі обстріли на Великдень

У поліції закликали українців утриматися від відвідування місць масових скупчень людей.

Правоохоронці не виключають, що росіяни можуть атакувати мирні міста та села у свято.

Людей просять пам'ятати про заходи безпеки, не піддаватися на провокації та дотримуватися комендантської години.