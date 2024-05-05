Дев’ять місяців тому Росія зруйнувала Спасо-Преображенський собор в Одесі.

Італія пообіцяла надати 500 тисяч євро на протиаварійні роботи. Однак, ці гроші так і не надійшли на рахунок Одеської єпархії.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про це повідомляє HRWF.

Влітку 2023 року Росія завдала ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору

Тоді світова спільнота засудила черговий удар РФ по історичному центру міста.

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні та Генеральний консул Греції в Одесі Дімітріос Дохтсіс першими висловили свою підтримку у ЗМІ. Пізніше до них приєдналася ЮНЕСКО.

Advertisement

Італія була в авангарді країн, які першими запропонували свою допомогу у відновленні зруйнованих архітектурних пам’яток Одеси.

У жовтні 2023 року Італія оголосила про допомогу Одесі й вже у грудні визначила суму для відновлення собору.

У лютому 2024 року Італія та ЮНЕСКО підписали угоду, за якою Італія пообіцяла надати перший транш у 500 тисяч євро на першочергові відновлювальні роботи в Одеському соборі.

Бюрократія не повинна гальмувати допомогу, - HRWF

Видання пише, що собор так і не отримав обіцяної суми. А уникнути додаткових пошкоджень та зберегти святиню вдається лише завдяки внескам вірян та благодійників.

Зазначається, що завдяки цим пожертвам вдалося розпочати та продовжити ремонтно-реставраційні роботи та рятувати культурну спадщину Одеського собору - найбільшого православного храму міста, об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Advertisement

«Пряме влучання російської ракети спричинило колосальні руйнування собору. Половина собору залишилася без даху, а решта перебувала в жахливому стані. Зруйновано центральні залізобетонні перекриття, пошкоджено фундамент та стіни, частина з яких потребувала демонтажу через загрозу обвалення», - розповів в інтерв'ю HRWF настоятель собору отець Мирослав.

Він зазначає, що діяти потрібно було негайно.

«Діяти потрібно було без зволікань, але обіцяна міжнародна фінансова допомога не дійшла до нас до настання поганої осінньо-зимової погоди», - сказав він.

Advertisement

За словами настоятеля, за допомогою вірян та благодійників вдалося провести першочергові роботи, аби уникнути подальших руйнувань.

«Обсяг подальших робіт, пов’язаних з реставрацією внутрішнього убранства собору, ще потрібно визначити, важко оцінити необхідні витрати. Тільки один мармуровий іконостас, в який потрапила російська ракета, коштував на час його будівництва близько 500 000 євро», - додав отець Мирослав.

Священник розповів, що представники Одеської єпархії кілька разів зустрічалися з офіційними особами з Італії та ЮНЕСКО.

Востаннє це було у лютому.

Advertisement

Тоді, розповідає настоятель, представники італійської сторони запевнили, що їхня робота виконується з безпрецедентною швидкістю, але кожен етап потребує письмового підтвердження та необхідних погоджень.

«Великою несподіванкою для нас було дізнатися, що той перший італійський транш, про який багато писали в пресі, планувався для спеціального проєкту, пов’язаного з відновленням даху! Проведення цих робіт мало невідкладний характер, і нам довелося діяти самостійно, щоб врятувати собор від подальших руйнувань під час проливних осінніх дощів, зимових морозів та снігопадів», - сказав отець Мирослав.

На останній зустрічі італійська делегація запевнила, що вони вживатимуть необхідних заходів, аби налагодити продуктивну співпрацю та надати собору необхідну допомогу.

«На жаль, на сьогодні ми не отримали жодних коштів від Італії для проведення робіт з реставрації собору. Інформації про можливі терміни їх отримання я не маю», - констатував настоятель.

Advertisement

Йому також офіційно нічого не відомо про те, що Італія перерахувала ЮНЕСКО 500 тисяч євро на відновлення собору.

«Ми продовжуємо виконувати роботи за кошти, які нам вдалося зібрати завдяки нашим прихожанам та благодійникам. Нам також допомагають інші храми Одеської єпархії, передаючи зібрані ними пожертви», - сказав отець Мирослав.

«Обіцяну Заходом допомогу релігійним об’єктам, які постраждали від військової агресії Росії, не повинна гальмувати бюрократія. Це потрібно Україні зараз», - наголошує HRWF.