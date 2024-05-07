Кіберфахівці нагадали про свої попередні відповіді на дії силовиків під час акцій протесту проти закону про іноагентів, який намагається ухвалити правляча партія "Грузинська мрія" .

"Якщо ваш уряд і далі використовуватиме той самий стандарт використання поліції для жорстоких нападів на протестувальників, ми відповімо ще більш дикими кібератаками на урядові сайти", - йдеться у зверненні до прем'єр-міністра Грузії.

Хакери зазначили, що підтримують грузинський народ у його боротьбі за демократію, свободу і процвітання, і хочуть, щоб Грузія, "вільна від російського впливу, підтримала своє прагнення до світлого майбутнього".

Хакерське угруповання Anonymous у зверненні до прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе пообіцяло здійснити кібератаки на урядові сайти, якщо влада й надалі нападатиме на протестувальників.

"За цей період Anonymous здійснила кібератаки на вебсайти уряду Грузії - понад 30 сайтів, більшість із яких зараз відключено. Ці дії є відповіддю на насильство з боку поліції проти мирних протестувальників у Тбілісі та Батумі", - наголосили вони.

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Хакери додали, що нападів зазнали й державні ЗМІ, які "виконують функцію пропагандистських каналів".

"Маріонетковий уряд Кремля в Грузії запровадив російський закон про "іноземних агентів", прагнучи примусити замовкнути інакомислення та незалежні ЗМІ, а також націлитися на організації, що критикують уряд", - написали хакери Anonymous.

Прем'єр-міністр Грузії не поїде до США через закон про "іноагентів"

У Міністерстві закордонних справ Грузії підтвердили відмову прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе від візиту до США. Причина - американська сторона порадила призупинити обговорення скандального законопроєкту про «іноагентів» у парламенті.

Прем'єр-міністр заявив після заяви посла США Робін Данніган, що вищі посадові особи уряду Грузії відмовилися від запрошення до Сполучених Штатів для обговорення тем стратегічного партнерства та допомоги США.

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У грузинському відомстві підтверджують, що прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе дійсно отримував таке запрошення, однак із застереженням: перед візитом парламент Грузії мав тимчасово припинити розгляд законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу».

«Проведення візиту із застереженнями не відповідає духу партнерства, яке має бути засноване на взаємній повазі та взаємній довірі, у зв'язку з чим послу США було надано докладне пояснення», – йдеться у заяві МЗС Грузії.

Президентка Грузії попросила протестувальників не провокувати силовиків

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до мітингувальників проти схвалення закону про "іноагентів" із проханням не провокувати силовиків, які намагалися їх розігнати.

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"Я спостерігаю за сьогоднішніми подіями з палацу, і я поряд з вами, як я вже говорила неодноразово. Весь світ дивиться на нас. І сьогоднішні виступи показують настрій та цілеспрямованість грузинського народу. Це найбільша сила, щоб виграти багаторічну боротьбу, яка закінчується на виборах, за те, щоб Грузія ніколи не стала Росією", - заявила Зурабішвілі.

Президентка звернулася й безпосередньо до молодих людей, які протестували проти законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".

"Дайте спокій дверям парламенту, там більше нічого не відбувається. Цей закон вже ухвалено в другому читанні, і наша боротьба – це вже практично не цей закон, наша боротьба – це вибори та скасування всіх законів, які нещодавно були прийняті урядом і які відводять нас від європейського шляху", - сказала Зурабішвілі.

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Парламент Грузії схвалив скандальний закон про "іноагентів" у другому читанні

1 травня парламент Грузії ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", або закон про "іноагентів", який спровокував масові протести й наразився на критику Заходу.

У повідомленні зазначається, що за законопроєкт у другому читанні, як і в першому, проголосували 83 депутати, переважно з провладної "Грузинської мрії", проти були 23 парламентарі.

Напередодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що голосування щодо законопроєкту в третьому, остаточному читанні відбудеться "за два тижні". Президентка країни Саломе Зурабішвілі пообіцяла накласти на документ вето, але в партії влади є достатньо голосів, щоб його подолати.

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Після ухвалення закону країну знову сколихнула хвиля протестів.