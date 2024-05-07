У Дніпровському районі Києва внаслідок зіткнення КамАЗу з мікроавтобусом були травмовані семеро людей.

Про це повідомляє Поліція Києва.

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У Києві маршрутка зіштовхнулася з вантажівкою

“Автопригода трапилась сьогодні близько 8:00. За попередньою інформацією, водій КамАЗу, рухаючись по проспекту Георгія Нарбута, виконував маневр повороту з другої смуги, внаслідок чого відбулось зіткнення з мікроавтобусом”, - ідеться у повідомленні.

Станом на зараз відомо, що травми дістали водій маршрутного таксі та шестеро пасажирів, їх госпіталізували до медичного закладу.

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На місці працює слідчо-оперативна група столичного Главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі.

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