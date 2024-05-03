У Міністерстві закордонних справ Грузії підтвердили відмову прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе від візиту до США. Причина - американська сторона порадила призупинити обговорення скандального законопроєкту про «іноагентів» у парламенті.

Про це пише Эхо Кавказа із посиланням на заяву МЗС Грузії.

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США закликали Грузію призупинити розгляд закону про "іноагентів"

Прем'єр-міністр заявив після заяви посла США Робін Данніган, що вищі посадові особи уряду Грузії відмовилися від запрошення до Сполучених Штатів для обговорення тем стратегічного партнерства та допомоги США.

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У грузинському відомстві підтверджують, що прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе дійсно отримував таке запрошення, однак із застереженням: перед візитом парламент Грузії мав тимчасово припинити розгляд законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу».

«Проведення візиту із застереженнями не відповідає духу партнерства, яке має бути засноване на взаємній повазі та взаємній довірі, у зв'язку з чим послу США було надано докладне пояснення», – йдеться у заяві МЗС Грузії.

Раніше посольство США в Грузії опублікувало заяву посла Робін Данніган, в якій йдеться про запрошення високопосадовців уряду Грузії «для обговорення будь-яких питань стратегічного партнерства та допомоги США з високопосадовцями США».

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«На жаль, грузинська сторона вирішила відхилити це запрошення. Ми закликаємо уряд Грузії підтвердити свою прихильність до євроатлантичного майбутнього Грузії, як це записано в Конституції Грузії», - йдеться у заяві.

Президентка Грузії попросила протестувальників не провокувати силовиків

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до мітингувальників проти схвалення закону про "іноагентів" із проханням не провокувати силовиків, які намагалися їх розігнати.

"Я спостерігаю за сьогоднішніми подіями з палацу, і я поряд з вами, як я вже говорила неодноразово. Весь світ дивиться на нас. І сьогоднішні виступи показують настрій та цілеспрямованість грузинського народу. Це найбільша сила, щоб виграти багаторічну боротьбу, яка закінчується на виборах, за те, щоб Грузія ніколи не стала Росією", - заявила Зурабішвілі.

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Президентка звернулася й безпосередньо до молодих людей, які протестували проти законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".

"Дайте спокій дверям парламенту, там більше нічого не відбувається. Цей закон вже ухвалено в другому читанні, і наша боротьба – це вже практично не цей закон, наша боротьба – це вибори та скасування всіх законів, які нещодавно були прийняті урядом і які відводять нас від європейського шляху", - сказала Зурабішвілі.

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В ООН рекомендують уряду Грузії відкликати закон про «іноагентів»

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав владу Грузії відкликати законопроєкт про «іноземний вплив» та розслідувати факти жорстокого поводження правоохоронців із учасниками протестів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні Управління Верховного комісара.

«Я стурбований повідомленнями про непотрібне й непропорційне застосування сили співробітниками правоохоронних органів проти демонстрантів і працівників ЗМІ в столиці Грузії, Тбілісі, цього тижня», – зазначив Тюрк.

Він нагадав, що тисячі громадян уже кілька днів протестують проти законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу», тож «влада повинна цілковито поважати й захищати їхні права на свободу висловлення поглядів і мирні зібрання».

Будь-які обмеження цих прав мають відповідати принципам законності, необхідності та пропорційності, а застосування сили під час протестів завжди має бути винятковим і крайнім заходом у разі безпосередньої загрози, додав Верховний комісар.

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Парламент Грузії схвалив скандальний закон про "іноагентів" у другому читанні

1 травня парламент Грузії ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", або закон про "іноагентів", який спровокував масові протести й наразився на критику Заходу.

У повідомленні зазначається, що за законопроєкт у другому читанні, як і в першому, проголосували 83 депутати, переважно з провладної "Грузинської мрії", проти були 23 парламентарі.

Напередодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що голосування щодо законопроєкту в третьому, остаточному читанні відбудеться "за два тижні". Президентка країни Саломе Зурабішвілі пообіцяла накласти на документ вето, але в партії влади є достатньо голосів, щоб його подолати.

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Після ухвалення закону країну знову сколихнула хвиля протестів.