«Очевидно, що зараз основний тренд в Україні – це miltech», – сказав Павло Карташов, колишній директор Українського фонду стартапів (USF), який наприкінці квітня відзначив п’ятирічний термін перебування на посаді.

Заснований Міністерством фінансів у 2018 році та переданий під управління Міністерства цифрової трансформації у 2023 році, USF є державною установою, яка допомагає місцевим стартапам залучати кошти на ранніх етапах запуску їхніх проектів – через гранти та досвід як з українських, так і з західних джерел.

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Хоча протягом останнього десятиліття Україна була житницею для багатьох важливих стартапів, повномасштабне вторгнення ускладнило новим бізнесам пошук фінансування.

«Очевидно, що інвестиції не дуже активні, тому що якщо взяти будь-який [венчурний капітал], будь-якого інвестора з-за кордону, очевидно, вони розуміють нішевість стартапів. Іноді це пов’язано з вищим ризиком [ніж] зазвичай», – розповів Карташов Kyiv Post на саміті Tech Ecosystem Summit 3 травня. Захід організував USF.

Незважаючи на труднощі, екосистема змогла відповідним чином налаштуватися, за його словами – «щоденно балансуючи між війною та бізнесом як зазвичай».

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Карташов також зазначив, що місцеві стартапи отримують підтримку та експертизу не лише від місцевих експертів, а й з-за кордону.

«Як ви, мабуть, знаєте, у нас нещодавно було запущено багато різних грантових програм. У нас є величезний проєкт Європейського Союзу, €20 млн, виділених Європейською інноваційною радою.

«Ми отримали підтримку від Western NAS [Enterprise] Fund. Вони надали нам $2,5 млн на стартапи. І ми маємо попереднє зобов’язання продовжити цю програму на наступному етапі, якщо [перший] етап буде успішно завершено, – додав він. – Ми робимо все можливе, щоб залучити більше грошей, більше досвіду та зробити їх доступними для стартапів і нових компаній».

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Основним трендом серед стартапів зараз в Україні є військові технології – зі спрощеними умовами подачі від USF – але є й інші постійні розробки.

Він сказав, що зараз в Україні реалізується проєкт із deep tech – стартапів, які зосереджуються на спеціалізованій інженерії та наукових розробках. Серед інших основних сфер уваги стартапів – штучний інтелект (ШІ), кібербезпека та великі дані.

«Я б не хотів вказувати на якусь конкретну галузь, але, очевидно, ці галузі [...] мають найбільший фокус зараз», – сказав Карташов.

Стосовно свого перебування на посаді директора USF Карташов розповів, що його команда починала з п’ятьох осіб, але відтоді фонд став зрілим і пройшов численні аудити.

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«Ми запустили проєкт буквально за три місяці. Я пам’ятаю запуск (це був серпень 2019 року ), а [перші] заявки ми почали приймати вже в грудні», – сказав Карташов.

«Наразі я можу сказати, що ми маємо дуже сильний інституційний потенціал. Ми проходили багато аудитів: щороку проходили аудити міжнародних компаній. Крім того, ми пройшли кілька державних аудитів.

Це означає, що вся наша структура, усі наші внутрішні бізнес-процеси [...], вони влаштовані належним чином», – додав він, пожартувавши, що через те, що вони є державною установою, їм доводиться щодня стикатися з проявами бюрократії, але, тим не менш, справи йдуть дуже непогано.

Карташов сказав, що, незважаючи на те, що його контракт із USF закінчився, він залишатиметься в екосистемі та сприятиме різним поточним проєктам, але чи залишиться він у державному секторі, поки невідомо.

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«Мені подобається ця сфера – інноваційні технології – і я багато зробив. І я вірю, що найближчим часом ми зможемо зробити ще більше», – сказав він.