Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Відповідний проєкт ( №11248) зареєстровано 9 травня під №11248 та опубліковано на сайті парламенту. Його ініціаторами стали 40 народних депутатів.

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Нардепи зареєстрували проєкт постанови про звільнення Кубракова

Парламентарії пропонують звільнити Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з метою створення окремого міністерства з питань розвитку громад, територій та житлово-комунального господарства.

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«Для того, щоб реалізувати ініціативу створення такого окремого міністерства, відповідно до Конституції України, необхідно прийняти таке рішення Верховною Радою, зокрема, шляхом звільнення з посади члена уряду - віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Кубракова Олександра Миколайовича», - йдеться у пояснювальній записці до проєкту.

Зазначимо, що Кубраков обіймає посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення —міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з 1 грудня 2022 року .