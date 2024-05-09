Велика Британія оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 20 мільйонів фунтів стерлінгів (23 млн євро).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

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Британія вчергове надасть кошти для відновлення енергосистеми України

"Кошти від чергового гранту Сполученого Королівства найближчим часом надійдуть на рахунок Фонду. Вони будуть спрямовані на закупівлю обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, посилення фізичного захисту та забезпечення резервного живлення, включаючи генератори та розподілену генерацію", - йдеться у повідомленні.

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Новий грант доповнює попередні внески Великої Британії, сума яких уже складає 50 мільйонів євро. Загальна сума внесків до Фонду вже перевищила 433 млн євро.

«Дякуємо Уряду Великої Британії за цю важливу підтримку. Ворог продовжує нищити українську енергетику. Допомога партнерів є вкрай потрібною для проведення ремонтів, відновлення пошкоджених об’єктів і збільшення маневрових потужностей до наступного опалювального сезону», - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Більше по темі Литва передала Україні чергову партію військової допомоги Зокрема, військове відомство Литви повідомило про відправку боєприпасів, антидронів та БПЛА.

Що таке Фонд підтримки енергетики України

Фонд підтримки енергетики України був створений у 2022 році за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон. Це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.

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Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України

Уряд Данії ухвалив рішення про виділення 40 млн данських крон (приблизно 5,8 млн євро) для української енергетичної системи після нещодавніх жорстоких російських атак на інфраструктуру України.

"В останні тижні Росія вирішила посилити цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, і ми стали свідками масштабних руйнувань. З данського боку ми виділяємо 40 млн данських крон на необхідні відновлювальні роботи, щоб Україна могла підтримувати енергопостачання", - заявив міністр з питань співробітництва з метою розвитку та глобальної кліматичної політики Дан Йорґенсен.