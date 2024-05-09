Українським нейрохірургам у Львові вдалося видалити уламок російської міни з мозку 9-річного хлопчика.

Про це повідомляється на сторінці UNBROKEN Ukraine у Фейсбук.

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"Михайлик Воловиков з Херсону отримав надважке поранення голови під час чергового мінометного обстрілу міста. Це сталося просто напередодні Нового року — 31 грудня. Коли почалася атака, хлопчик разом з другом саме обідали в кафе. Діти швидко забігли у службове приміщення, проте це їх не врятувало — уламки прошили стіни. Осколки потрапили Михайликові прямо в голову. А його 11-річний друг загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

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Історія лікування дитини

Першу хірургічну допомогу дитина отримала від херсонських лікарів. Після цього миколаївські спеціалісти виконали операцію з видалення уламків пошкодженого черепа. Уламок міни в головному мозку дитини лікарі залишили на місці - він застрягнув надто глибоко. Коли Михайлик опритомнів, виявилося, що ліва частина його тіла паралізована.

Як зазначається, перші кроки хлопчик зможе зробити лише за місяць після поранення. Ще за кілька місяців щоденної реабілітації дитина почне піднімати ліву руку та зможе пересуватися впевненіше.

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"Ми з командою ухвалили складне рішення. Нам потрібно було знайти та видалити маленький шматочок металу на глибині 5 см в мозку та ще й в дуже вузькій зоні. Це приблизно як шукати голку у копиці сіна. А через небезпечну ділянку, в якій зупинився уламок, ми могли ще й зачепити важливі функціональні зони. Хлопчика могло повністю паралізувати", - пояснює львівський дитячий нейрохірург Михайло Логва.

Під мікроскопом і контролем системи нейромоніторингу лікарі безпечно дісталися ділянки головного мозку, де застрягнув 8-міліметровий уламок. Нейрохірургам вдалося його дістати. В ході цієї ж операції вони закрили відсутню частину черепа титановою пластиною.

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Львівські хірурги провели операцію на мозку дитині з Північної Ірландії

Львівським дитячим нейрохірургам вдалося успішно провести операцію Рейчел Гріббен, яка страждала на рідкісну форму епілепсії.

Про це повідомило Перше медичне обʼєднання Львова.

Американський нейрохірург Люк Томіч порадив українських лікарів.

"Коли ми сиділи в укритті лікарні з іншими мамами, дітьми, моє серце просто розбилось", - розповіла мама Рейчел Кетрін.

Рейчел стала першою пацієнткою з-за кордону, яку оперували в Центрі нейрохірургії та хірургічного лікування епілепсії.

У Львові лікарі повністю обстежили дитину для визначення осередку епілептогенної активності. Вони виявили зону, яка збігалася із зоною патології кори головного мозку. Операція тривала сім годин і пройшла успішно. Завдяки втручанню вдалося досягти бажаного результату – судоми повністю відсутні та більше не затримуватимуть розвиток дитини.

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