Найбільше іноземні інвестори зацікавлені у розвитку українського ОПК, заявила під час Другого Міжнародного саміту міст і регіонів Міністерка економіки Юлія Свириденко, відповідаючи на запитання журналістки Kyiv Post.

«Що найбільше цікавить інвесторів? Все, що стосується defense – це оборонно-промисловий комплекс. Бо всі розуміють, що Україна – це велике поле для тестування технологій, інновацій», – розповіла вона.

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Як наголосила Свириденко, інвестори розуміють, що Україна має великий потенціал у ОПК не лише для власного захисту: «Ми маємо забезпечити не тільки себе, а можливо і розглянути перспективи експорту, озброєння майбутнього. Тому якраз ми бачимо, що цікавість інвесторів велика якраз у сфері оборонно-промислового комплексу».

Міжнародний саміт міст і регіонів - що відомо

Другий Міжнародний саміт міст і регіонів відбувається сьогодні у Києві. У ньому беруть участь понад 200 учасників. Слоган саміту: «As strong as united» (Сильні так, як об’єднані).

Цей захід об’єднав багатьох українських та іноземних місцевих громад на одному майданчику задля партнерства, підтримки, обміну досвідом з метою перемоги та відновлення України, встановлення і гарантування миру і безпеки.

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Саміт відкрив президент України Володимир Зеленський. У промові він говорив про європейське майбутнє для України та необхідність згуртуватися, щоб перемогти Росію.

Президент вважає, що Європа змінилася докорінно: континент, який раніше був джерелом конфліктів і протиріч, став опорою мирного співжиття націй.

Торішній Міжнародний саміт міст і регіонів став важливою міжнародною подією із залученням представників понад 50 різних держав і громад. Захід засвідчив його важливість як платформи для ефективної взаємодії місцевих влад і міжнародних партнерів.

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Україна може знову стати потужним експортером зброї

Україна має потенціал для експорту зброї та навіть може повернути свої позиції на світовому ринку її продавців.

Зокрема, завдяки тому, що широкомасштабні інтенсивні бойові дії, яких світ не бачив із часів Другої світової, сприяють стрімкому розвитку технологій.

Нині можна напевно стверджувати, що оборонна промисловість України виходить на абсолютно новий для неї рівень.

Варто нагадати, що за даними SIPRI, у 2015 році Україна посіла дев'яте місце в списку найбільших експортерів зброї.

Докладніше про це ми писали тут і тут.