Львівські дитячі нейрохірурги зробили операцію чотирирічній Рейчел Гріббен з Північної Ірландії, яка страждала на рідкісну форму епілепсії.

Про це повідомляє Перше медичне обʼєднання Львова.

Українських лікарів порадив американський нейрохірург Люк Томіч. Попри загрозу ракетних обстрілів, батьки дівчинки вирушили в Україну.

Перший сигнал повітряної тривоги дуже налякав дівчинку та її родину.

“Коли ми сиділи в укритті лікарні з іншими мамами, дітьми, моє серце просто розбилось” - розповідає мама Рейчел Кетрін.

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Рейчел стала першою пацієнткою з-за кордону, яку прооперували у Центрі нейрохірургії та хірургічного лікування епілепсії.

"Коли дівчинці було півтора рочки, батьки помітили, що вона якось відстає в розвитку. Також в крихітки з’явилися незначні посмикування тіла. А вже за кілька місяців вона перенесла перший важкий судомний напад.

Медики діагностували епілепсію з епілептичними спазмами. Це такий вид судом, за яких по всьому головному мозку виникають розряди. Також лікарі виявили фокально-кортикальну дисплазію, тобто погано розвинені звивини мозку, які і провокували судоми", – розповідають лікарі.

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З часом напади у Рейчел посилювалися та траплялися все частіше. Попри застосування протисудомної терапії, напади стримували розвиток дівчинки.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

У Львові медики провели повне обстеження дитини для визначення максимально точного розташування вогнища епілептогенної активності. Вони виявили зону, яка збігалася із зоною мальформації, тобто патології кори головного мозку.

Зібравши всю інформацію, команда нейрохірургів взялася за планування операції, адже надважливо було обрати найбезпечніший варіант доступу до ураженої ділянки мозку.

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Операція тривала сім годин і пройшла успішно. За словами медиків, завдяки втручанню вдалося досягти бажаного результату – судоми повністю відсутні та більше не затримуватимуть розвиток дитини. Маленька Рейчел вже повернулася додому.