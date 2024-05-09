Президент України підписав відповідний указ №316/2024 про призначення Валерія Залужного послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

Про це повідомляється на сайті голови держави.

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"Призначити Залужного Валерія Федоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії", - йдеться в указі.

Зеленський звільнив Залужного з військової служби

Сьогодні указом №309/2024 Зеленський звільнив ексголовнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного з військової служби.

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У лютому відбулася відставка Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. 8 лютого Зеленський призначив Новим Головнокомандувачем ЗСУ генерала-полковника Олександра Сирського.

Залужний після звільнення заявив, що «завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року, тому всі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також, щоб перемогти теж разом».

Пізніше, у березні, стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.