Російські війська проводять обмежені наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області та продовжують досягати тактично значущих успіхів на менш захищених ділянках.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

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Перспектива наступу росіян у Харківській області: оцінка ISW

Аналітики зазначають, що чисельність російських підрозділів, які беруть участь у цих операціях, а також угруповання російських військ, розгорнуте біля кордону, вказує на те, що наразі росіяни не проводять широкомасштабну операцію з оточення або захоплення Харкова.

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За оцінками ISW, армія РФ просунулася щонайменше до околиць Огірцевого та Гатища.

Фахівці прогнозують, що російські сили, ймовірно, зіткнуться з більш інтенсивним опором, якщо спробують просунутися до населених пунктів на південь від кордону і в більші прикордонні населені пункти, такі як Липці та Вовчанськ.

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Водночас зазначає ISW, близькість Харкова до кордону збільшує значення обмежених тактичних переваг армії РФ. Адже росіянам не потрібно просуватися набагато далі, щоб почати загрожувати місту регулярними обстрілами.

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Цілі росіян на Харківщині

В ISW вважають, що росіяни прагнуть відтягнути ЗСУ з інших ділянок фронту, просунутися до Харкова на відстань досягнення пострілів артилерії, створити «буферну зону» для захисту російського Бєлгорода та обмежити можливий український контрнаступ в цьому районі.

Аналітики зазначають - обмеженість російського наступу на Харківщині свідчить про те, що відновлення військової допомоги США не змінило розрахунків Путіна. Або він розпочав «харківську операцію» без переоцінки припущень щодо спроможностей України на тлі відновлення підтримки.

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Росіяни вважають, що можуть здійснювати поступове повільне просування широкою смугою території на півночі й північному сході Харківської області протягом тривалого часу, не досягаючи швидких оперативно важливих успіхів. Проте так, щоб поставити у невигідне становище будь-які майбутні контрнаступальні операції ЗСУ в цьому регіоні.

Зеленський назвав найгарячіші ділянки фронту

У своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський прокоментував російські штурми на Харківщині.

«Наші оборонні операції тривають на Харківщині, в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка. Це прикордонні села», - сказав глава держави.