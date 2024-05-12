В Уряді планують підвищити тарифи на електроенергію.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

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За її словами, остаточного рішення наразі немає. Але у відомстві готуються до можливого підвищення та проводять відповідні розрахунки.

Тариф на світло можуть підняти

Світлана Гринчук пояснила, що росіяни продовжують обстрілювати українську енергетику. Армія агресора атакує та руйнує об'єкти генерації. Через це - великі збитки.

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«З 22 березня росіяни масовано і дуже прицільно атакують наші енергетичні об'єкти. На сьогоднішній день втрачено вже більше 8 ГВт, і це величезний об'єм генеруючих потужностей. Значно пошкоджені також об'єкти системи передачі. І зараз нелюдських зусиль нам вартує утримання системи в стабільній роботі», - сказала заступниця міністра.

Підготовка до опалювального сезону

Ще одним викликом Світлана Гринчук вважає підготовку до наступного опалювального сезону. Адже для цього також потрібні великі ресурси.

«Ми зараз активно готуємося до нового опалювального сезону. Очевидно, що незначне підвищення тарифу все ж відбудеться найближчим часом», - підсумувала представниця Уряду.

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Росія б'є по українській енергетиці

8 травня росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Поцілили дронами та ракетами.

Під ударом були об'єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях - Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій.

Постраждали три теплоелектростанції ДТЕК та об’єкт Укренерго.

Людей попередили про можливе відключення світла та закликали обмежити споживання електроенергії в години-пік.