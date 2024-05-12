Своєю композицією Nemo прагнули привернути увагу до гендерної ідентичності та психічного здоров'я.

Чуттєва та яскрава пісня The Code підкорила журі та глядачів. Їхній костюм, сценічна постановка, голос та навіть рухи утворювали красиву картинку. Вокал Nemo - це мікс оперного співу та репу.

Справжнє ім'я виконавця - Немо Меттлер. Він ідентифікує себе як небінарну особу. Тому стосовно нього використовують займенник «вони»

Nemo - це перша небінарна персона, що перемогли на Євробаченні.

Однак, під час нагородження сталася неприємна несподіванка - Nemo зламати кришталеву нагороду.

Nemo набрали найбільшу кількість балів від глядачів та журі конкурсу. За що й отримали Кришталевий кубок Євробачення.

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Цьогоріч перемогли представники Швейцарії - це небінарний співак Nemo з піснею The Code.

Своїм веселим та жартівливим треком артист насправді хотів привернути увагу світу до масової еміграції молоді з Хорватії.

Його неординарна пісня Rim Tim Tagi Dim розповідає історію хлопця із сільської місцевості, який їде шукати щастя у великому місті. Юнак має багато надій на нове життя, але хвилюється. Бо не знає, що чекає його в майбутньому.

Teresa & Maria натхненна силою українських жінок, яким під час війни доводиться проходити багато перешкод та випробувань.

Дискваліфікація Нідерландів

У фіналі виступило 25 країн замість 26, як було заплановано спочатку.

За кілька годин до гранд-концерту стало відомо, що Нідерланди не братимуть у ньому участь.

Організатори Євробачення дискваліфікували представника Нідерландів Йоста Кляйна.

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Усе через скандал, який розгорівся навколо артиста. Як пише Sky News, Кляйна звинуватили у словесних погрозах на адресу працівниці продюсерського центру у шведському Мальме в ніч на четвер.