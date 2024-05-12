11 травня у шведському місті Мальме пройшов гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення.
Цьогоріч перемогли представники Швейцарії - це небінарний співак Nemo з піснею The Code.
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Nemo набрали найбільшу кількість балів від глядачів та журі конкурсу. За що й отримали Кришталевий кубок Євробачення.
Однак, під час нагородження сталася неприємна несподіванка - Nemo зламати кришталеву нагороду.
Що відомо про переможця Євробачення-2024
Nemo - це перша небінарна персона, що перемогли на Євробаченні.
Справжнє ім'я виконавця - Немо Меттлер. Він ідентифікує себе як небінарну особу. Тому стосовно нього використовують займенник «вони»
Чуттєва та яскрава пісня The Code підкорила журі та глядачів. Їхній костюм, сценічна постановка, голос та навіть рухи утворювали красиву картинку. Вокал Nemo - це мікс оперного співу та репу.
Своєю композицією Nemo прагнули привернути увагу до гендерної ідентичності та психічного здоров'я.
Baby Lasagna з Хорватії посів другу сходинку
Друге місце у представника Хорватії Baby Lasagna.
Його неординарна пісня Rim Tim Tagi Dim розповідає історію хлопця із сільської місцевості, який їде шукати щастя у великому місті. Юнак має багато надій на нове життя, але хвилюється. Бо не знає, що чекає його в майбутньому.
Назва пісні Rim Tim Tagi Dim означає вигаданий народний танець з хорватського села.
Своїм веселим та жартівливим треком артист насправді хотів привернути увагу світу до масової еміграції молоді з Хорватії.
Україна стала третьою на Євробаченні
Дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria посів третє місце.
Teresa & Maria натхненна силою українських жінок, яким під час війни доводиться проходити багато перешкод та випробувань.
Потужний номер для Євробачення співачкам поставила відома режисерка Таня Муіньо.
Дискваліфікація Нідерландів
У фіналі виступило 25 країн замість 26, як було заплановано спочатку.
За кілька годин до гранд-концерту стало відомо, що Нідерланди не братимуть у ньому участь.
Організатори Євробачення дискваліфікували представника Нідерландів Йоста Кляйна.
Усе через скандал, який розгорівся навколо артиста. Як пише Sky News, Кляйна звинуватили у словесних погрозах на адресу працівниці продюсерського центру у шведському Мальме в ніч на четвер.
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