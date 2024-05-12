11 травня у шведському місті Мальме пройшов гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. 

Цьогоріч перемогли представники Швейцарії - це небінарний співак Nemo з піснею The Code. 

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Nemo набрали найбільшу кількість балів від глядачів та журі конкурсу. За що й отримали Кришталевий кубок Євробачення. 

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Однак, під час нагородження сталася неприємна несподіванка - Nemo зламати кришталеву нагороду. 

Що відомо про переможця Євробачення-2024

Nemo - це перша небінарна персона, що перемогли на Євробаченні. 

Справжнє ім'я виконавця - Немо Меттлер. Він ідентифікує себе як небінарну особу. Тому стосовно нього використовують займенник «вони»

Nemo / AFP

Чуттєва та яскрава пісня The Code підкорила журі та глядачів. Їхній костюм, сценічна постановка, голос та навіть рухи утворювали красиву картинку. Вокал Nemo - це мікс оперного співу та репу. 

Своєю композицією Nemo прагнули привернути увагу до гендерної ідентичності та психічного здоров'я. 

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Baby Lasagna з Хорватії посів другу сходинку

Друге місце у представника Хорватії Baby Lasagna.

Його неординарна пісня Rim Tim Tagi Dim розповідає історію хлопця із сільської місцевості, який їде шукати щастя у великому місті. Юнак має багато надій на нове життя, але хвилюється. Бо не знає, що чекає його в майбутньому.

Baby Lasagna / AFP

Назва пісні Rim Tim Tagi Dim означає вигаданий народний танець з хорватського села. 

Своїм веселим та жартівливим треком артист насправді хотів привернути увагу світу до масової еміграції молоді з Хорватії.

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Олександр Вертинський – блудний П’єро України

Україна стала третьою на Євробаченні

Дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria посів третє місце. 

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alyona alyona & Jerry Heil

Teresa & Maria натхненна силою українських жінок, яким під час війни доводиться проходити багато перешкод та випробувань. 

Jerry Heil

Потужний номер для Євробачення співачкам поставила відома режисерка Таня Муіньо. 

Дискваліфікація Нідерландів

У фіналі виступило 25 країн замість 26, як було заплановано спочатку. 

За кілька годин до гранд-концерту стало відомо, що Нідерланди не братимуть у ньому участь. 

Організатори Євробачення дискваліфікували представника Нідерландів Йоста Кляйна. 

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Усе через скандал, який розгорівся навколо артиста. Як пише Sky News, Кляйна звинуватили у словесних погрозах на адресу працівниці продюсерського центру у шведському Мальме в ніч на четвер.

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