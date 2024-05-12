У Києві відкрилася виставка «Ігор Лобортас. 33 роки ювелірного мистецтва».

Це найбільша експозиція Класичного ювелірного Дому «Лобортас» за всю історію існування.

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Ексклюзивні фото Kyiv Post з відкриття виставки.

Фото: Олександр Авраменко.

Виставка присвячена пам’яті засновника Класичного ювелірного Дому «Лобортас» - митця, мецената, заслуженого працівника культури України та члена Піклувальної ради музею Ігоря Лобортаса, якого не стало в травні 2023 року.

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Фото: Олександр Авраменко.

Ігор Лобортас був автором і винахідником багатьох ювелірних і технічних розробок, зокрема інноваційних, зафіксованих міжнародними патентами.