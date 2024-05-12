У Києві відкрилася виставка «Ігор Лобортас. 33 роки ювелірного мистецтва».
Це найбільша експозиція Класичного ювелірного Дому «Лобортас» за всю історію існування.
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Ексклюзивні фото Kyiv Post з відкриття виставки.
Виставка присвячена пам’яті засновника Класичного ювелірного Дому «Лобортас» - митця, мецената, заслуженого працівника культури України та члена Піклувальної ради музею Ігоря Лобортаса, якого не стало в травні 2023 року.
Ігор Лобортас був автором і винахідником багатьох ювелірних і технічних розробок, зокрема інноваційних, зафіксованих міжнародними патентами.
Це ретроспектива всієї творчості митця - від ювелірної до скульптурної спадщини.
На виставці представлені скульптурні композиції, мала та каменерізна пластика, анімалістика й мініатюрна ювелірна скульптура.
Виставка «Ігор Лобортас. 33 роки ювелірного мистецтва» проходить з 10 травня по 10 червня в Національному музеї «Київська картинна галерея».
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