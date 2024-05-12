На тлі російського наступу на Харківщині міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив про «надзвичайно небезпечний» момент у війні.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News.

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Глава МЗС Британії прокоментував наступ РФ на Харківщині

«Це тільки підкреслює, що йдеться про необґрунтоване, незаконне вторгнення Путіна в незалежну, суверенну країну. І зараз він, як би це сказати, знову вдерся в неї з півночі від Харкова. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям, - сказав Девід Кемерон.

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Британський дипломат закликав партнерів допомагати Україні.

«Нам усім потрібно робити більше, це те, що робить Велика Британія, ми знову лідируємо. Але американські гроші матимуть значення, тому ми повинні втрутитися і надати українцям підтримку, якої вони потребують», - заявив Кемерон.

Велика Британія передає Україні найбільший пакет допомоги

Напередодні Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги для України.

Більше по темі Наступне засідання «Рамштайну» відбудеться 20 травня Зустріч Контактної групи з питань оборони України проходитиме онлайн.

Лондон пообіцяв надати нам ракети, бронемашини та набої.

Загальна вартість пакета - 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

Це найбільша військова допомога, яку Британія виділяла Україні.