На тлі російського наступу на Харківщині міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив про «надзвичайно небезпечний» момент у війні.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News.

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Глава МЗС Британії прокоментував наступ РФ на Харківщині 

«Це тільки підкреслює, що йдеться про необґрунтоване, незаконне вторгнення Путіна в незалежну, суверенну країну. І зараз він, як би це сказати, знову вдерся в неї з півночі від Харкова. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям, - сказав Девід Кемерон. 

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Британський дипломат закликав партнерів допомагати Україні. 

«Нам усім потрібно робити більше, це те, що робить Велика Британія, ми знову лідируємо. Але американські гроші матимуть значення, тому ми повинні втрутитися і надати українцям підтримку, якої вони потребують», - заявив Кемерон.

Велика Британія передає Україні найбільший пакет допомоги

Напередодні Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. 

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Зустріч Контактної групи з питань оборони України проходитиме онлайн.

Лондон пообіцяв надати нам ракети, бронемашини та набої.

Загальна вартість пакета - 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

Це найбільша військова допомога, яку Британія виділяла Україні. 

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