Російський наступ на Харківщині не став несподіванкою для України.

Українська розвідка знала про плани Росії.

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Про це сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Україна знала про підготовку наступу на Харківщині

«Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було поінформовано. Як і належить Головному управлінню розвідки, всі необхідні інстанції і їх керівництво було поінформовано», - сказав Юсов.

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За його словами, у Харківській області тривають бої. У них також беруть участь спецпризначенці ГУР.

Росіяни зі свого боку кинули на Харківщину солдатів Московського та Ленінградського військових округів.

«Зараз ворог зазнає великих втрат. Зрозуміло, що вся необхідна інформація оприлюднюється і Генштабом, зокрема», - додав розвідник.

Більше по темі Росіяни хочуть захопити Часів Яр і Вовчанськ, - ISW Аналітики пишуть, що росіяни готуються до другого етапу наступу на півночі Харківщини.

Ситуація на фронті загострена

Зараз тривають бої у прикордонних районах Харківщини.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, найгарячіше нині на чотирьох напрямках. Йдеться про Куп'янський, Сіверський, Лиманський та Покровський.

Ситуація змінюється дуже динамічно.

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На Краматорському напрямку російська армія й надалі прагне захопити Часів Яр та продовжує наступальні дії східніше міста. Ворог намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки. Але, як запевняє Сирський, противник тут успіху не має.