Мінекономіки презентувало каталог із індустріальними парками.

Про це повідомляє Мінекономіки України.

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"Індустріальні парки - це чудова можливість для залучення інвестицій у реальний сектор і стимулювання економіки та розвитку регіонів. Підрахунки показують, що 1 гектар індустріального парку дозволяє створити 50 нових робочих місць, а $1 державних інвестицій в інфраструктуру індустріальних парків - залучити $6 додаткових приватних інвестицій. Розвиток індустріальних парків є важливою складовою нашої політики "Зроблено в Україні", саме тому на розвиток інфраструктури індустріальних парків на цей рік ми заклали 1 млрд грн", - пояснила перша віцепрем’єр-міністерка України - Міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Як зазначається, в цьому каталозі потенційний інвестор може знайти все необхідне для успішного вибору місця для свого бізнесу: від спеціалізації парків до місцевих стимулів для резидентів. Детальна інформація про розташування, площу, інфраструктуру та доступні послуги допоможе зрозуміти потенціал кожної локації. Також каталог містить дані про податкові та інвестиційні стимули, що дозволить максимально використати переваги, які надає кожен індустріальний парк.

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"Індустріальні парки сприятимуть модернізації промисловості, впровадженню підходів ресурсоефективності та циркулярної економіки, збільшенню зайнятості та регіональному розвитку, що неодноразово підтверджено світовим досвідом", зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Стартапи під час війни

Нагадаємо, що під час інтерв'ю для Kyiv Post колишній голова державного Українського фонду стартапів Павло Карташов назвав основним трендом в Україні miltech.

"Очевидно, що інвестиції не дуже активні, тому що якщо взяти будь-який [венчурний капітал - ред.], будь-якого інвестора з-за кордону, очевидно, вони розуміють нішевість стартапів. Іноді це пов’язано з вищим ризиком [ніж - ред.] зазвичай", – пояснив Карташов Kyiv Post на саміті Tech Ecosystem Summit 3 травня, організований USF.

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За його словами, незважаючи на труднощі, екосистема змогла відповідним чином налаштуватися, "щоденно балансуючи між війною та бізнесом як зазвичай".