"Газпром", колись найприбутковіша компанія Росії, може зіткнутися з тривалим періодом втрат, оскільки він намагається заповнити прогалину втрачених європейських продажів газу внутрішнім ринком і китайським експортом.

Про це пише Reuters.

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"Газпром покладався на Європу як на свій найбільший ринок збуту до 2022 року, коли конфлікт Росії з Україною спонукав ЄС скоротити імпорт газу "Газпрому".Згідно з даними "Газпрому" та підрахунками Reuters, у 2022 році Росія поставила до Європи різними маршрутами близько 63,8 мільярда кубометрів газу. Обсяг знизився ще на 55,6% до 28,3 млрд кубометрів минулого року", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначає видання, враховуючи ціну $286,9 за 1000 кубометрів, за даними російського Мінекономіки, і експорт Газпромом газу в 22,7 млрд кубометрів минулого року, загальна вартість газу компанії, проданого Китаю, могла досягти $6,5 млрд за весь 2023 рік. Окремо виручку від продажів у Європу чи Китай за 2023 рік "Газпром" не публікував.

Керівниця відділу китайських енергетичних досліджень Оксфордського інституту енергетичних досліджень Міхал Мейдан пояснила, що Китай навряд чи замінить Європу для Росії як високоприбутковий ринок експорту газу, бо хоч Китай і дає Росії вихід, але за набагато нижчими цінами та доходами, ніж Європа.

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Олексій Бєлогор'єв з московського Інституту енергетики та фінансів заявив, що "Газпром" не зможе відновити прибутковість, покладаючись виключно на свій газовий бізнес. За його словами, стратегічний перехід на виробництво та експорт аміаку, метанолу та інших продуктів газопереробки для "Газпрому" можливий, але швидкої віддачі це не дасть.

"У той же час перспективи "Сили Сибіру 2" залишаються туманними: Китай, швидше за все, не потребуватиме стільки додаткового імпорту в 2030-х роках через ймовірне уповільнення зростання попиту та високі темпи внутрішнього видобутку газу", - пояснив Бєлогор'єв.

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Будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2" можуть відкласти

Прем'єр-міністр Монголії Лувсаннамсрайн Оюун-Ердене пояснив, що між Росією та Китаєм досі не узгоджені ключові деталі проєкту будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2".

Про це пише The Financial Times із посиланням на керівництво Монголії.

Як він пояснив, двом сторонам все ще потрібен час, щоб провести детальніші економічні дослідження.

За його словами, рекордні світові ціни на газ за останні два роки "ускладнили переговори".

Новий контракт із Китаєм необхідний для "Газпрому", який після вторгнення Росії в Україну втратив європейський ринок і більше половини експорту. Прокачування газу до Європи впало до мінімуму з останніх років СРСР.

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Окрім цього, "Газпром" був змушений скоротити видобуток практично на третину, що є рекордом у його історії, хоча розраховував ввести "Силу Сибіру-2" в експлуатацію до 2030 року.