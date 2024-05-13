Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно заарештував колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Йдеться про справу щодо завдання державі збитків на понад 17 млн гривень. 

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

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Раніше ВАКС за клопотанням прокурора САП оголосив у розшук ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

ВАКС обрав запобіжний захід Гладковському

"13 травня слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому першому заступнику секретаря РНБО, який спільно з колишнім заступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн грн", - йдеться у повідомленні.

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Справа Гладковського

19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави., а вже 21 жовтня 2019 року за нього внесли заставу.

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Нардеп Железняк повідомив, що за звільнення міністра агрополітики, який підозрюється у корупції, проголосували 273 депутати.

У березні 2022 року суд звернув заставу в користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього, Гладковський перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон. Відтак, його оголосили в розшук.

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У квітні 2024 року Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосив у розшук колишнього першого заступника секретаря РНБО, який спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міноборони обвинувачується у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн грн.

"Суд зважив на неявки обвинуваченого у судові засідання і наявність підтвердженої інформації про перебування указаної особи за кордоном та задовольнив клопотання", - зауважили в САП.

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В прокуратурі нагадали, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме — ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". 

Він організовував закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за незаконно збільшеними цінами.

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