Шукаєте спосіб покращити якість ваших фотографій? З появою iPhone 14 Pro Max відкриваються нові обрії для творчості. Цей пристрій має потужні камери та надає користувачеві сучасні інструменти для створення барвистих фото. Поговорімо про те, чому варто купити iPhone 14 Pro Max і як цей потужний смартфон допоможе втілити ваші ідеї в мальовничих фотографіях, відобразити у деталях захопливі моменти та створювати унікальні кадри.

Погане освітлення – більше не завада

Нестача світла створює чимало проблем, роблячи фотографії розмитими чи «шумними». Часто через низьку яскравість на них не видно деталей. Набридло, що зйомка на телефон не дозволяє відобразити найкращі моменти у високій якості? iPhone 14 Pro Max із Deep Fusion може розв'язати цю проблему. У цьому режимі смартфон створює 9 зображень перед натисканням кнопки зйомки та один довгий експозиційний знімок після натискання. Штучний інтелект поєднує кадри, надаючи готовий результат.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Як увімкнути Deep Fusion на iPhone?

Сучасний iPhone дозволяє використовувати цю функцію у фоновому режимі. Камера 14 Pro Max автоматично включатиме її при недостатньому рівні освітлення, не вимагаючи від вас постійно налаштовувати смартфон. Для цього потрібно:

Advertisement

Відкрити налаштування. Перейти до розділу «Камера». Вимкнути опцію «Захоплення фотографій за межами кадру».

Deep Fusion працює під час зйомки на стандартну ширококутну камеру або телеоб'єктив.

Фото надано інтернет-магазином Storeinua.com

Отримайте більше можливостей для редагування фото з ProRAW

Більшість камер смартфонів роблять знімки у стандартному форматі JPEG. Такі зображення не потребують великої кількості пам'яті для зберігання. Однак якість кольорів і навіть деякі деталі у фотографіях часто губляться.

ProRAW зберігає отримані камерою дані «сирими». Це справжня чарівна паличка для фотографів та ентузіастів, яка надає вам більше кольорів, деталей та можливостей для редагування.

Advertisement

Як увімкнути ProRAW Fusion на Айфон?

Перейдіть до розділу «Налаштування». Виберіть «Камера» та «Формати». Увімкніть ProRAW.

Основне завдання режиму ProRAW – наблизити якість фотографії до професійних камер. Однак, якщо ви знімаєте контент виключно для соціальних мереж і не плануєте його подальшу обробку, найкраще відключити опцію.

Фото надано інтернет-магазином Storeinua.com

Створюйте найкращі селфі, незалежно від фону

Усі, хто знімає на фронтальну камеру, змушені дбати про задній план. Непривабливий фон може зіпсувати найкращий кадр та змусити вас годинами редагувати фотографію. Власники iPhone 14 Pro Max не знають таких проблем, адже їх пристрої оснащені LiDAR-сканером. Він вимірює відстань між об'єктами, що скануються, а також між об'єктами і самим пристроєм. Аналізуючи деталі, смартфон вміє створювати ефектні портрети з розмитим фоном, залишаючи ваше обличчя чітким та зберігаючи деталі.

Advertisement

Як включити LiDAR на iPhone 14 Про Макс?

Сканер LiDAR буде автоматично запускатися вашим iPhone під час фокусування в умовах низького освітлення або під час зйомки нічних фотографій у портретному режимі.

iPhone 14 Pro Max входить до числа найкращих, доступних на цей час камерофонів. Його можливості вражають, попри те, що модель є флагманом 2022 року. Не пропустіть шанс замовити високопродуктивний смартфон, якого вже немає в офіційному магазині Apple. У STOREinUA ще можна придбати як нові, так і вживані телефони iPhone 14 Pro Max за вигідними цінами. Покупку можна сплатити на виплат, а також отримати значну знижку, обмінявши старий Айфон на іншу модель. Якщо ж ви шукаєте найвигідніші пропозиції, можна без ризиків придбати б/у смартфон – пристрої перевіряють на працездатність та оригінальність.