Останні новини

Президент анонсував Всеукраїнську економічну платформу
Зеленський
2 дні тому
Президент анонсував Всеукраїнську економічну платформу
На ній буде представлений бізнес з різних регіонів України, а також інвестори.
Київ Пост
Ракетний удар РФ: Зеленський назвав число загиблих і поранених українців ВАЖЛИВО
Війна в Україні
січ. 23, 14:13
Ракетний удар РФ: Зеленський назвав число загиблих і поранених українців
У Харкові через атаку росіян, за попередніми даними, загинули п’ятеро людей, ще одна людина загинула в Павлограді на Дніпропетровщині.
Київ Пост
Зеленський: Мобілізація – це передусім питання справедливості
Зеленський
січ. 21, 13:47
Зеленський: Мобілізація – це передусім питання справедливості
Президент підкреслив, що треба з цим виважено обходитись - закон про мобілізацію важливий, розумний і справедливий. Тобто для військових це потрібно.
Київ Пост
Зеленський запросив Трампа в Україну
США
січ. 20, 08:59
Зеленський запросив Трампа в Україну
Володимир Зеленський занепокоєний заявами Дональда Трампа «закінчити війну за 24 години».
Київ Пост
Зеленський: пауза у війні буде лише на користь Росії, а не Україні ВАЖЛИВО
Війна в Україні
січ. 11, 12:27
Зеленський: пауза у війні буде лише на користь Росії, а не Україні
Президент України наголосив, що наразі у Росії є великий дефіцит дронів, артилерії та ракет.
Київ Пост
Литва схвалила довгостроковий пакет підтримки України
Війна в Україні
січ. 10, 15:25
Литва схвалила довгостроковий пакет підтримки України
Вартість пакету допомоги становить 200 млн євро. Також Литва анонсувала нові поставки на січень і лютий.
Київ Пост
Хроніка війни в Україні. 5 січня: «Путін точно не поводиться як людина, що прагне перемовин»
Путін
січ. 5, 08:38
Хроніка війни в Україні. 5 січня: «Путін точно не поводиться як людина, що прагне перемовин»
Україна вдарила по Бєлгороду; США називають розмови про зацікавленість Путіна в мирі "шумом"; Росія хоче пустити українських підлітків на "гарматне м'ясо"; Москва просувається під Авдіївкою
Джон Моретті
«Путін відчуває слабкість як тварина». Зеленський вкотре закликав світ підтримувати Україну
Війна в Україні
січ. 2, 16:22
«Путін відчуває слабкість як тварина». Зеленський вкотре закликав світ підтримувати Україну
Президент України розчарований ситуацією, яка складається у світі не на користь України. Але говорити про перемогу Путіна він не поспішає.
Kyiv Post
Зеленський відвідав позиції українських військ в Авдіївці
Війна в Україні
гру. 30, 2023
Зеленський відвідав позиції українських військ в Авдіївці
Президент обговорив з воїнами ситуацію на одній з найскладніших ділянок фронту.
Київ Пост
Хроніка війни в Україні. 28 грудня: «За кожен їхній удар буде відплата»
Війна в Україні
гру. 28, 2023
Хроніка війни в Україні. 28 грудня: «За кожен їхній удар буде відплата»
США оголосили про "останній" транш озброєнь для Києва на $250 млн; тривають бої в Донецькій області; відновлене газопостачання в Херсоні; у 2023 році виробництво зброї Україною зросло втричі
Джон Моретті
Підсумкова пресконференція Зеленського. Головне, про що говорив Президент України ВАЖЛИВО
Зеленський
гру. 19, 2023
Підсумкова пресконференція Зеленського. Головне, про що говорив Президент України
Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів пресконференцію, де під час спілкування з журналістами підсумував рік, що минає. Kyiv Post зібрав найголовніше, про що говорив голова держави
Катерина Захарченко
Українці зможуть купляти автівки в "Дії" - Зеленський
Зеленський
гру. 19, 2023
Українці зможуть купляти автівки в "Дії" - Зеленський
Лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати автівку через смартфон та отримати новий техпаспорт й номери поштою, заявив президент.
Київ Пост
Найбільше українці довіряють ЗСУ, Залужному та волонтерам – опитування ВАЖЛИВО
Українська політика
гру. 18, 2023
Найбільше українці довіряють ЗСУ, Залужному та волонтерам – опитування
Довіра до президента дещо зменшилася, але перебуває на позитивному рівні
Київ Пост
Вашингтонський інсайдер: Тривожні передвістя того, що може невдовзі статися
США
гру. 15, 2023
Вашингтонський інсайдер: Тривожні передвістя того, що може невдовзі статися
Україна зараз зіткнулася з серйознішими перешкодами, ніж просто недостатня підтримка з боку американських конгресменів, і ці перешкоди стає все важче долати, що тішить пропагандистів Кремля
Джейсон Джей Смарт, Hether Beck
Хроніка війни в Україні. 15 грудня: «Ми повинні діяти»
Війна в Україні
гру. 15, 2023
Хроніка війни в Україні. 15 грудня: «Ми повинні діяти»
Пакет допомоги США на 300 млн доларів схвалений, але Сенат подовжив сесію для схвалення повного пакету; Орбан не дав ЄС виділити Києву 50 млрд євро; ракетний удар по Україні
Джон Моретті
Зеленський: Нам потрібно організувати конструктивну зустріч з Угорщиною
Європа
гру. 13, 2023
Зеленський: Нам потрібно організувати конструктивну зустріч з Угорщиною
Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне організувати "конструктивну зустріч" з Угорщиною.
Interfax-Ukraine