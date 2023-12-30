Останні новини
Зеленський
2 дні тому
На ній буде представлений бізнес з різних регіонів України, а також інвестори.
Війна в Україні
січ. 23, 14:13
У Харкові через атаку росіян, за попередніми даними, загинули п’ятеро людей, ще одна людина загинула в Павлограді на Дніпропетровщині.
Зеленський
січ. 21, 13:47
Президент підкреслив, що треба з цим виважено обходитись - закон про мобілізацію важливий, розумний і справедливий. Тобто для військових це потрібно.
США
січ. 20, 08:59
Володимир Зеленський занепокоєний заявами Дональда Трампа «закінчити війну за 24 години».
Війна в Україні
січ. 11, 12:27
Президент України наголосив, що наразі у Росії є великий дефіцит дронів, артилерії та ракет.
Війна в Україні
січ. 10, 15:25
Вартість пакету допомоги становить 200 млн євро. Також Литва анонсувала нові поставки на січень і лютий.
Путін
січ. 5, 08:38
Україна вдарила по Бєлгороду; США називають розмови про зацікавленість Путіна в мирі "шумом"; Росія хоче пустити українських підлітків на "гарматне м'ясо"; Москва просувається під Авдіївкою
Війна в Україні
січ. 2, 16:22
Президент України розчарований ситуацією, яка складається у світі не на користь України. Але говорити про перемогу Путіна він не поспішає.
Війна в Україні
гру. 30, 2023
Президент обговорив з воїнами ситуацію на одній з найскладніших ділянок фронту.
Війна в Україні
гру. 28, 2023
США оголосили про "останній" транш озброєнь для Києва на $250 млн; тривають бої в Донецькій області; відновлене газопостачання в Херсоні; у 2023 році виробництво зброї Україною зросло втричі
Зеленський
гру. 19, 2023
Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів пресконференцію, де під час спілкування з журналістами підсумував рік, що минає. Kyiv Post зібрав найголовніше, про що говорив голова держави
Зеленський
гру. 19, 2023
Лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати автівку через смартфон та отримати новий техпаспорт й номери поштою, заявив президент.
Українська політика
гру. 18, 2023
Довіра до президента дещо зменшилася, але перебуває на позитивному рівні
США
гру. 15, 2023
Україна зараз зіткнулася з серйознішими перешкодами, ніж просто недостатня підтримка з боку американських конгресменів, і ці перешкоди стає все важче долати, що тішить пропагандистів Кремля
Війна в Україні
гру. 15, 2023
Пакет допомоги США на 300 млн доларів схвалений, але Сенат подовжив сесію для схвалення повного пакету; Орбан не дав ЄС виділити Києву 50 млрд євро; ракетний удар по Україні
Європа
гру. 13, 2023
Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне організувати "конструктивну зустріч" з Угорщиною.