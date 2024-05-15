У Харкові через чергову російську атаку постраждало 22 людини.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Фейсбук.

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Як зазначив очільник ОВА, атака відбувалася протягом доби з 6:33 по 21:45.

"Внаслідок влучань по трьох районах міста із С-300, БПЛА, УМБП Д-30, пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки, заклад освіти, цивільні автомобілі. Постраждали 22 людини протягом доби", - повідомив Олег Синєгубов.

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За добу на Харківщині постраждали такі населені пункти:

Село Слобожанське - внаслідок вибуху керованої авіабомби горів будинок, Вовчанськ - через обстріли поранено двох людей, загинула 79-річна жінка, займання приватного домоволодіння. Село Липці - пошкоджено чотири приватні будинки внаслідок обстрілу з РСЗВ. Село Лиман - пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди з подальшим займанням будинку. Ізюмський район, Борівська ТГ, село Борова - пошкоджено приватний будинок внаслідок обстрілу з РСЗВ.

Росіяни наступають на Харківському напрямку

"На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника зокрема, на напрямках Глибоке - Липці, Лукʼянці - Липці, Борисівка - Нескучне, Шебекіно (рф) - Вовчанськ, 3 бойові зіткнення ще тривають", - додав Синєгубов.

Як зазначив очільник ОВА, на Купʼянському напрямку ворожі війська здійснили 16 атак на напрямках Лиман Перший - Синьківка, Вільшанка - Синьківка, Вільшанка - Петропавлівка, Кислівка - Іванівка, Крохмальне - Берестове, Коломийчиха - Стельмахівка, Коломийчиха - Мясожарівка, Ковалівка - Новоєгорівка, Площанка - Макіївка. Бої тривають, проте успіху росіяни не досягли.

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Темп російського наступу сповільнився

Російські сили віддають перевагу створенню "буферної зони" в цьому районі

Про це повідомив Інститут вивчення війни.

Як повідомлялося, ситуація в Харківській області почала стабілізуватися в ніч проти 14 травня, коли додаткові українські підрозділи були розгорнуті в цьому районі та почали оборону від наступу Росії.