Російський наступ зменшив інтенсивність у Харківській області за останню добу.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області, схоже, сповільнився протягом останніх 24 годин, і схема російської наступальної активності в цьому районі узгоджується з оцінкою ISW про те, що російські сили віддають перевагу створенню "буферної зони" в цьому районі", - йдеться в повідомленні.

Advertisement

Як повідомляється, 14 травня кілька українських військових повідомили, що, на їхню думку, ситуація в Харківській області поступово стабілізується.

"Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України генерал-лейтенант Кирило Буданов 14 травня заявив, що ситуація в Харківській області почала стабілізуватися в ніч проти 14 травня, коли додаткові українські підрозділи були розгорнуті в цьому районі та почали оборону від наступу Росії", - пояснює ISW.

Росіяни обстрілюють Харків та область
Більше по темі

Росіяни обстрілюють Харків та область

Внаслідок російських атак у Харкові постраждали діти. У Вовчанську загинула літня жінка.

За даними Інституту вивчення війни, речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин наголосив, що українські війська почали "зачистку" Вовчанська, завдаючи ударів по помітних російських штурмових групах у цьому населеному пункті.

Advertisement

Нова тактика росіян на Харківщині

Російські війська використовують нову тактику на цьому напрямку — використовують невеликі штурмові групи не більше п’яти осіб для проникнення на українські позиції перед злиттям з іншими невеликими штурмовими групами для об’єднання у більшу ударну групу, коментує ISW.

Харківщину атакувало нове угруповання російської армії

Нагадаємо, що Харківщину атакувало нове угруповання військ. Основна мета атаки - розсередження уваги на фронті.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі X (колишній Twitter).

Як зазначається, нове угруповання російських сил здійснило наступ на Харківську область, а прикордонне місто Вовчанськ є безпосередньою метою Росії і нинішнім полем битви між російськими та українськими силами.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Росіяни обстріляли місце відпочинку під Харковом ВАЖЛИВО Харків
Росіяни обстріляли місце відпочинку під Харковом
Київ Пост
18г тому
Росіяни хочуть захопити Часів Яр і Вовчанськ, - ISW Харків
Росіяни хочуть захопити Часів Яр і Вовчанськ, - ISW
Київ Пост
20г тому
Росіяни обстрілюють Харків та область Харків
Росіяни обстрілюють Харків та область
Київ Пост
1д тому
З прикордоння Харківщини евакуювали майже 10 тисяч людей Харків
З прикордоння Харківщини евакуювали майже 10 тисяч людей
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Хроніка війни в Україні. 15 травня: “Росія б’є іранськими безпілотниками”
Далі » У Харкові понад 20 постраждалих через черговий російський удар