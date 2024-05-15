Російський наступ зменшив інтенсивність у Харківській області за останню добу.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

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"Темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області, схоже, сповільнився протягом останніх 24 годин, і схема російської наступальної активності в цьому районі узгоджується з оцінкою ISW про те, що російські сили віддають перевагу створенню "буферної зони" в цьому районі", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляється, 14 травня кілька українських військових повідомили, що, на їхню думку, ситуація в Харківській області поступово стабілізується.

"Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України генерал-лейтенант Кирило Буданов 14 травня заявив, що ситуація в Харківській області почала стабілізуватися в ніч проти 14 травня, коли додаткові українські підрозділи були розгорнуті в цьому районі та почали оборону від наступу Росії", - пояснює ISW.

Більше по темі Росіяни обстрілюють Харків та область Внаслідок російських атак у Харкові постраждали діти. У Вовчанську загинула літня жінка.

За даними Інституту вивчення війни, речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин наголосив, що українські війська почали "зачистку" Вовчанська, завдаючи ударів по помітних російських штурмових групах у цьому населеному пункті.

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Нова тактика росіян на Харківщині

Російські війська використовують нову тактику на цьому напрямку — використовують невеликі штурмові групи не більше п’яти осіб для проникнення на українські позиції перед злиттям з іншими невеликими штурмовими групами для об’єднання у більшу ударну групу, коментує ISW.

Харківщину атакувало нове угруповання російської армії

Нагадаємо, що Харківщину атакувало нове угруповання військ. Основна мета атаки - розсередження уваги на фронті.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі X (колишній Twitter).

Як зазначається, нове угруповання російських сил здійснило наступ на Харківську область, а прикордонне місто Вовчанськ є безпосередньою метою Росії і нинішнім полем битви між російськими та українськими силами.