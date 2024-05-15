Російський наступ зменшив інтенсивність у Харківській області за останню добу.
Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).
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"Темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області, схоже, сповільнився протягом останніх 24 годин, і схема російської наступальної активності в цьому районі узгоджується з оцінкою ISW про те, що російські сили віддають перевагу створенню "буферної зони" в цьому районі", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, 14 травня кілька українських військових повідомили, що, на їхню думку, ситуація в Харківській області поступово стабілізується.
"Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України генерал-лейтенант Кирило Буданов 14 травня заявив, що ситуація в Харківській області почала стабілізуватися в ніч проти 14 травня, коли додаткові українські підрозділи були розгорнуті в цьому районі та почали оборону від наступу Росії", - пояснює ISW.
Росіяни обстрілюють Харків та область
За даними Інституту вивчення війни, речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин наголосив, що українські війська почали "зачистку" Вовчанська, завдаючи ударів по помітних російських штурмових групах у цьому населеному пункті.
Нова тактика росіян на Харківщині
Російські війська використовують нову тактику на цьому напрямку — використовують невеликі штурмові групи не більше п’яти осіб для проникнення на українські позиції перед злиттям з іншими невеликими штурмовими групами для об’єднання у більшу ударну групу, коментує ISW.
Харківщину атакувало нове угруповання російської армії
Нагадаємо, що Харківщину атакувало нове угруповання військ. Основна мета атаки - розсередження уваги на фронті.
Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі X (колишній Twitter).
Як зазначається, нове угруповання російських сил здійснило наступ на Харківську область, а прикордонне місто Вовчанськ є безпосередньою метою Росії і нинішнім полем битви між російськими та українськими силами.
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