Як зазначається, найбільше дітей постраждало в таких областях:

"Більше ніж 1887 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 15 травня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 546 дітей загинули та понад 1341 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

Про це повідомив Офіс генерального прокурора в Телеграм .

546 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ, ще 1341 дістали поранення.

З окупації вдалося повернути дітей

Нагадаємо, що з тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося врятувати від таборів російських окупантів дівчинку та п'ятьох хлопчиків.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, через загрозу відправлення дітей на так зване "оздоровлення" батьки наважилися виїхати з окупації, оскільки були випадки, коли дітей забирали й не повертали додому.

"Це була надскладна місія порятунку із затримками на блокпостах та залякуваннями", - наголосив Прокудін.