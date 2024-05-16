У Харкові близько опівночі пролунав вибух, повідомляє Укрінформ.

Цю інформацію підтвердили голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!" - написав Синєгубов у Телеграмі

"У місті дуже гучно. Будьте обережні!" - написав у Телеграмі Терехов.

Невдовзі начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про ще одну ворожу ракету в напрямку міста. 

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Удари по Харкову 15 травня 

В середу російські загарбники завдали удару по селу Колісниківка Купʼянського району Харківської області - була поранена 68-річна жінка.

 

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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