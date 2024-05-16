У Харкові близько опівночі пролунав вибух, повідомляє Укрінформ.
Цю інформацію підтвердили голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і міський голова Харкова Ігор Терехов.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!" - написав Синєгубов у Телеграмі.
"У місті дуже гучно. Будьте обережні!" - написав у Телеграмі Терехов.
Невдовзі начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про ще одну ворожу ракету в напрямку міста.
Удари по Харкову 15 травня
В середу російські загарбники завдали удару по селу Колісниківка Купʼянського району Харківської області - була поранена 68-річна жінка.
Коментарі (0)