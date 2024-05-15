Президент Володимир Зеленський увільнив Еміне Джапарову від виконання обов'язків голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО та призначив замість неї Ірину Боровець.

Відповідний указ №330/2024 оприлюднений на сайті очільника держави.

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Зеленський провів кадрові зміни

«...призначити Боровець Ірину Геннадіївну – заступника Міністра закордонних справ України – головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, увільнивши від виконання цих обов'язків Е.Джапарову», – йдеться в документі.

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Уряд звільнив Джапарову з посади першої заступниці міністра закордонних справ

2 квітня Кабінет міністрів звільнив Еміне Джапарову з посади першої заступниці міністра закордонних справ України.

Про це повідомляв постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Кабінетом міністрів України звільнено Джапарову Еміне Айяровну з посади першого заступника міністра закордонних справ України», - поінформував посадовець.

Зазначимо, що Джапарова працювала першою заступницею міністра закордонних справ України з 10 червня 2020 року.

14 липня 2020 року Указом Президента України була призначена головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.