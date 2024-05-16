Президент Росії Владімір Путін прибув до Китаю рано вранці в четвер, щоб зустрітися з Сі Цзіньпіном. "Вибравши Китай для своєї першої закордонної поїздки після переобрання на новий шестирічний термін до 2030 року, Путін демонструє світові свої пріоритети і глибину особистих стосунків з Сі", – написала інформаційна агенція Reuters. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал. За іронією долі, російський президент прибув до Пекіна приблизно в той самий час, коли президент України Володимир Зеленський відклав усі закордонні візити доти, поки російський наступ на північному сході не буде зупинений. Advertisement Москва і Пекін підтримують так зване партнерство "без обмежень" ще до вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. "Будемо намагатися налагодити тіснішу співпрацю в галузі промисловості та високих технологій, космосу та мирної атомної енергетики, штучного інтелекту, відновлюваних джерел енергії та інших інноваційних галузях", – сказав Путін про свою поїздку до Китаю.

#Internacional | El presidente ruso Vladimir Putin llega a Beijing, China, para una visita oficial.



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США і Німеччина повідомляють, що нові ракети Patriot прямують до України Під час свого візиту до Києва в середу Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про швидке виділення 2 мільярдів доларів військової допомоги Україні в рамках пакету на 61 мільярд доларів, який Вашингтон схвалив кілька тижнів тому після кількох місяців затримки. За словами Блінкена, ідея полягає в тому, щоб "надати зброю вже сьогодні", а також інвестувати в українську інфраструктуру і допомогти Україні придбати військову техніку в інших країнах. Advertisement Високопоставлений американський дипломат виступав разом зі своїм українським колегою, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, який повторив, що Україна "терміново" потребує ще сім систем ППО, і уточнив, що для захисту Харківщини, яка зазнає російських атак протягом останнього тижня, потрібно щонайменше дві таких системи. Advertisement Агенція Bloomberg News повідомила в середу, що у відповідь на такі заклики адміністрація Байдена розглядає можливість розгортання в Україні додаткової батареї Patriot. Того ж дня Німеччина також оголосила, що передасть Україні ще одну батарею Patriot. У березні компанія Raytheon, виробник цієї системи, оголосила про укладення контракту з Німеччиною на суму 1,2 мільярда доларів на оновлення своїх систем. "Ракета Patriot може розвивати максимальну швидкість до 5 Махів – приблизно 6 173 км/год, що дозволяє їй швидко впоратися з загрозами з повітря, – повідомляє ArmyRecognition.com. – Завдяки цим характеристикам система Patriot є ключовим елементом протиракетної оборони для України", – зазначають аналітики. Advertisement Тим часом, кіберпростір повниться неперевіреними повідомленнями про те, що російські ракети нещодавно знищили в Україні два ракетні комплекси Patriot, вартість кожного з яких оцінюється в 1 мільярд доларів. Про це пише Bloomberg News. Деякі джерела стверджують, що це були муляжі.

Iskander strike on Ukrainian mock-ups of the Patriot air defense system (M902/903 launcher and AN/MPQ-65 radar) near Hulyaipole, Zaporizhzhia region.

The absence of secondary detonation of missiles and the fact that the launcher and radar are directed differently (AN/MPQ-65 has a… pic.twitter.com/qZAJmvRP73 — ✙ Albina Fella ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇺🇸🇨🇦🇦🇺 (@albafella1) May 10, 2024

18 of the 18 missiles were shot down, in particular, ballistic ones, which the terrorist state has boasted about. That's why we are constantly working on visits that will bring more opportunities, more Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS systems. Again and again, I thank all… pic.twitter.com/WnRtV7ae6D — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 16, 2023

Путін заявив про потребу в новітньому озброєнні та необхідність "подвоїти і потроїти зусилля" Під час телетрансляції зустрічі з кремлівськими лідерами в середу, в тому числі з новим міністром оборони Андреєм Бєлоусовим, президент Росії Владімір Путін закликав до більшої інноваційності у вітчизняному виробництві озброєнь і сказав, що це має відбуватися якнайшвидше. "Ми багато разів говорили, що перемагає той, хто швидше освоює новітні засоби збройної боротьби. Ми повинні бути на крок попереду, – сказав Путін. – У нас є все необхідне для цього, і багато чого вже зроблено, але нам потрібно подвоїти і потроїти наші зусилля в цій сфері". Advertisement Це була перша публічна зустріч Путіна і Бєлоусова – економіста без військового досвіду, який, за словами Кремля, має репутацію інноватора. У цій зустрічі також брав участь колишній міністр оборони Серґєй Шойґу, якого Путін поставив на чолі Ради безпеки РФ. "Нам потрібно, без перебільшення, зробити ще більше. Хоча багато зроблено, але ще більше потрібно зробити в сфері оборонного виробництва", – сказав Путін. – Чим ефективніші засоби ураження, чим вони точніші, чим вони потужніші, тим менше у нас втрат. Це ключове питання в збройній боротьбі", – сказав він. Advertisement Наступ Росії на північному сході коштував їй не обійшовся без жертв, – ЗСУ У середу стали з'являтися повідомлення про успіхи Москви вздовж північно-східного кордону України в ході останнього наступу. Тим часом, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що з 10 травня російські війська втратили в боях понад 700 солдатів убитими і пораненими, а також 125 одиниць військової техніки. "На Харківському фронті наші підрозділи з початку доби успішно відбили чотири атаки російських військ на Пильнянсько-Липській, Лучансько-Слобожанській, Пильнянсько-Слобожанській та Муромсько-Старицькій вісях, – йдеться у повідомленні Генштабу. – Бойові дії тривають на ділянках Глибоке-Липці, Луганське-Слобожанське, Пильна-Слобожанське, Муром-Стариця та Плетенівка-Вовчанськ. Українські підрозділи своїх позицій не втратили. Українські військові продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у місті Вовчанськ, утримуючи ситуацію під контролем. Втрати окупантів на Харківському напрямку з початку доби склали 95 осіб особового складу та 27 одиниць озброєння і військової техніки". Загалом, підсумували у прес-центрі ЗСУ, окупаційні війська втратили 710 одиниць особового складу.