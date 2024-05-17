Протягом декількох днів хакери здійснювали кібератаки на низку державних установ Молдови.

Про це NewsMaker повідомив речник уряду країни Даніел Воде.

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Хакери атакували низку сайтів держустанов Молдови

Речник молдовського уряду зазначив, що цілями кібератак були, зокрема, сайти громадського телебачення, вебсторінки уряду та міністерств.

Воде розповів, що співробітники установ встановили програмне забезпечення (ПЗ), розроблене командою Служби інформаційних технологій та кібербезпеки Молдови, яке перевіряє, хто намагається зайти на сайт: звичайний користувач або бот, який робить багаторазові спроби входу. І якщо спроби входу повторюються, ПЗ блокує робота.

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Речник уряду не уточнив, хто саме стоїть за кібератаками. Однак раніше міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявляв, що російські хакери неодноразово зламували або намагалися зламати сайти держустанов Молдови.

У Молдові анонсували підписання оборонної угоди з ЄС

Міністерство закордонних справ Молдови анонсувало укладання угоди із Євросоюзом про співпрацю в межах Партнерства у сфері безпеки та оборони.

Про це повідомляє NewsMaker.

У зовнішньополітичному відомстві країни пояснили, що Партнерство у сфері безпеки та оборони – це політична угода про розширення співробітництва у цих галузях, яку Кишинів укладе із ЄС у «найближчому майбутньому» відповідно до цілей Стратегії національної безпеки Молдови.

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Зазначається, що більшість заходів, які передбачає Партнерство, вже втілюють на практиці, однак укладання угоди стане основою для більш систематичного співробітництва із ЄС.