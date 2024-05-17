Рада національної безпеки заоронила використання символіки ЗСУ або інших військових формувань у рекламі азартних ігор чи торговельних марок.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм.
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Уряд заборонив організаторам азартних ігор в інтернеті реєструвати кілька клієнтських рахунків для одного гравця.
Тепер організатори азартних ігор в інтернеті мають дотримуватися таких обов'язків:
- Запровадження обов'язкових перерв для кожного гравця.
- Обов'язкове отримання інформації перед початком ігрового процесу про ліміт коштів, які гравець бажає витрачати на азартну гру протягом певного часу (доби, тижня, місяця), та встановлення обраного ліміту з можливістю зміни не частіше разу на місяць.
- Фіксація та установка максимального часу безперервної участі гравця в азартній грі протягом доби i тижня.
Лудоманія в Україні - що треба знати
Щомісячний обіг грального бізнесу в Україні оцінюють приблизно у 150 мільярдів гривень, по 400 млн гривень на день, по всіх різновидах онлайн-казино.
Про це повідомляв НБУ.
У списку українських лудоманів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) є 3871 осіб, але всі опитані Kyiv Post джерела вважали, що це лише верхівка айсберга. Підрахувати кількість ігроманів серед військових іще складніше.
Нагадаємо, що 4 квітня профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про припинення діяльності Комісії з регулювання азартних ігор через неефективність. Її функції передали Міністерству цифрової трансформації.
В Україні заборонили онлайн-казино для військових
Також нагадаємо, що 20 квітня Президент України підписав указ щодо обмеження на азартні ігри в інтернеті.
Про це повідомили на сайті Президента.
В указі йшлося, що головнокомандувач ЗСУ та військове керівництво мають заборонити військовослужбовцям доступ до гральних закладів та/або участі в азартних іграх у мережі Інтернет. Також СБУ має протягом двох місяців перевірити оганізаторів азартних ігор в інтернеті.
Петиція із пропозицією про відповідну заборону з'явилася в кінці березня від військовослужбовця 59 бригади Павла Петриченка, в якій він наголосив, що азартні ігри як метод боротьби зі стресом набирають популярності серед захисників України, чим і користуються їхні організатори.
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