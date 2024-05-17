Рада національної безпеки заоронила використання символіки ЗСУ або інших військових формувань у рекламі азартних ігор чи торговельних марок.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм.

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Уряд заборонив організаторам азартних ігор в інтернеті реєструвати кілька клієнтських рахунків для одного гравця.

Тепер організатори азартних ігор в інтернеті мають дотримуватися таких обов'язків:

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  1. Запровадження обов'язкових перерв для кожного гравця.
  2. Обов'язкове отримання інформації перед початком ігрового процесу про ліміт коштів, які гравець бажає витрачати на азартну гру протягом певного часу (доби, тижня, місяця), та встановлення обраного ліміту з можливістю зміни не частіше разу на місяць.
  3. Фіксація та установка максимального часу безперервної участі гравця в азартній грі протягом доби i тижня.

 

Лудоманія в Україні - що треба знати

Щомісячний обіг грального бізнесу в Україні оцінюють приблизно у 150 мільярдів гривень, по 400 млн гривень на день, по всіх різновидах онлайн-казино.

Про це повідомляв НБУ.

У списку українських лудоманів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) є 3871 осіб, але всі опитані Kyiv Post джерела вважали, що це лише верхівка айсберга. Підрахувати кількість ігроманів серед військових іще складніше.

Нагадаємо, що 4 квітня профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про припинення діяльності Комісії з регулювання азартних ігор через неефективність. Її функції передали Міністерству цифрової трансформації.

В Україні заборонили онлайн-казино для військових

Також нагадаємо, що 20 квітня Президент України підписав указ щодо обмеження на азартні ігри в інтернеті.

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Про це повідомили на сайті Президента

В указі йшлося, що головнокомандувач ЗСУ та військове керівництво мають заборонити військовослужбовцям доступ до гральних закладів та/або участі в азартних іграх у мережі Інтернет. Також СБУ має протягом двох місяців перевірити оганізаторів азартних ігор в інтернеті.

Петиція із пропозицією про відповідну заборону з'явилася в кінці березня від військовослужбовця 59 бригади Павла Петриченка, в якій він наголосив, що азартні ігри як метод боротьби зі стресом набирають популярності серед захисників України, чим і користуються їхні організатори.

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