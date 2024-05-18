15 та 16 травня в Києві вдруге відбувся «Український будівельний конгрес».
Ключовою темою стало відновлення України з урахуванням вимог безбарʼєрності та інклюзивності.
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Відновлення України: що необхідно врахувати при відбудові
За даними міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, в Україні нині 3 мільйони людей з інвалідністю. Ця кількість постійно збільшується. Зокрема, й через бойові дії.
Тому вимоги безбарʼєрності та інклюзивності при відбудові країни є вкрай важливими.
«Кожен з нас рано чи пізно буде потребувати безбар’єрних просторів. Коли ми станемо старшими - будемо потребувати ліфту. Або коли з дитячим візком не зможемо потрапити до під’їзду власного будинку. Або коли під час повітряної тривоги не знайдемо маршруту до безпечного укриття. Особливо в умовах активних бойових дій, бар’єри, які раніше були не у фокусі, стали видимими», - сказала на відкритті конгресу радниця-уповноважена Президента України з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна.
«З погляду сучасної України, важливо зробити кілька висновків щодо інклюзивності та безбар'єрності. Пріоритетність питання: інклюзивність та безбар'єрність повинні стати пріоритетними питаннями для уряду та суспільства в цілому», - сказав віцепрезидент девелоперської компанії UDP Віталій Мельник.
Окремо учасники заходу обговорили роботу міжнародних та українських фондів - основні напрямки, ключові проєкти та ініціативи.
На думку т. в. о. міністра культури Ростислава Карандєєва, Україні потрібні універсальні рішення у відбудові, які дозволять створити дієвий механізм для найбільш економного та швидкого відновлення культурних обʼєктів у громадах.
«Такі рішення вже активно розробляються: переговори з донорами ведуться і найближчим часом планують розпочати обговорення таких проєктів з громадами. Ми переконуємо бізнес зберегти культурну цінність будівлі, а не шукати лише економічну вигоду», - сказав Ростислав Карандєєв.
«Сталева мрія»: відновлення міст, захоплених росіянами
Учасники заходу зазначили, що відбудова триває вже зараз.
Відновлюються постраждалі після окупації громади, будуються фортифікації та укриття.
«Ми відновили довоєнні запаси продукції на складах та беремо активну участь в будівництві, оскільки якщо є мета - є метал. Наразі реалізуються багато обʼєктів сталевого будівництва, наприклад школи на сталевому модулі та підземні укриття для військових на сталевій платформі», - розповіла керівниця проєктного офісу будівельного сектору МЕТІНВЕСТ-СМЦ Тетяна Скрипка.
У рамках концепції відбудови України презентували плани відновлення захоплених росіянами міст - «Сталева Мрія Бахмут» та «Сталева Мрія Маріуполь».
Зараз тривають громадські обговорення по всій Україні. Також ведеться діалог з міжнародними фондами та організаціями, аби долучити їх до проєкту.
Творець року - 2024
Під час Конгресу пройшла церемонія нагородження незалежної будівельної премії Творець року - 2024.
Нагороди отримали компанії, галузеві фахівці та проєкти в 11 номінаціях в категоріях «Будівництво», «Архітектура» та «Бізнес в будівельній сфері».
Переможців обирало журі та кваліфікаційна комісія.
Головою журі премії став Юліан Чаплинський - головний архітектор Львову у 2015-2018 роках.
Зокрема, у категорії «Проєкт майбутнім поколінням» відзначили меморіал «Хрест Героїв», реконструкцію фортеці Тустань та Центр для проживання онкохворих дітей Дача.
Серед «Архітектури освітніх об'єктів» виділили відновлення Ліцею №2 у Гостомелі. Кращим проєктом міського планування стала Концепція просторового розвитку території «Мануйлівський житловий район» в Дніпрі.
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