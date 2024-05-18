Тому вимоги безбарʼєрності та інклюзивності при відбудові країни є вкрай важливими.

За даними міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, в Україні нині 3 мільйони людей з інвалідністю. Ця кількість постійно збільшується. Зокрема, й через бойові дії.

«Кожен з нас рано чи пізно буде потребувати безбар’єрних просторів. Коли ми станемо старшими - будемо потребувати ліфту. Або коли з дитячим візком не зможемо потрапити до під’їзду власного будинку. Або коли під час повітряної тривоги не знайдемо маршруту до безпечного укриття. Особливо в умовах активних бойових дій, бар’єри, які раніше були не у фокусі, стали видимими», - сказала на відкритті конгресу радниця-уповноважена Президента України з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна.

«З погляду сучасної України, важливо зробити кілька висновків щодо інклюзивності та безбар'єрності. Пріоритетність питання: інклюзивність та безбар'єрність повинні стати пріоритетними питаннями для уряду та суспільства в цілому», - сказав віцепрезидент девелоперської компанії UDP Віталій Мельник.

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Окремо учасники заходу обговорили роботу міжнародних та українських фондів - основні напрямки, ключові проєкти та ініціативи.

На думку т. в. о. міністра культури Ростислава Карандєєва, Україні потрібні універсальні рішення у відбудові, які дозволять створити дієвий механізм для найбільш економного та швидкого відновлення культурних обʼєктів у громадах.

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«Такі рішення вже активно розробляються: переговори з донорами ведуться і найближчим часом планують розпочати обговорення таких проєктів з громадами. Ми переконуємо бізнес зберегти культурну цінність будівлі, а не шукати лише економічну вигоду», - сказав Ростислав Карандєєв.