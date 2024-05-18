У суботу обмеження енергопостачання діятимуть лише для промисловості.
Про це повідомили в Укренерго.
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Графіки відключень застосують по всій території України з 19:00 до 24:00.
Чи відключатимуть світло у суботу
Для побутових споживачів обмеження 18 травня не прогнозують.
В Укренерго зазначили, що повідомляють лише часові межі, в які можуть бути відключення електроенергії. Усе залежить від перевищення визначених лімітів в регіоні.
«Інформацію, чи будуть застосовані відключення та коли саме у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах», - уточнили в компанії.
В Укренерго пояснили, що російські війська неодноразово атакували українську енергосистему. Через пошкодження електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до ударів.
Зеленський закликав українців економити електрику
Українська енергетика втратила суттєву частину генерації.
Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.
Глава держави знову закликав українців економити електрику.
«Зараз після російських ударів наша енергетика втратила суттєву частину генерації. Потрібен час на відновлення. Потрібно багато зусиль для подальшої розбудови енергетики - нової енергетики, яка буде здатна працювати попри загрози російського терору», - сказав Володимир Зеленський.
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