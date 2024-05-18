У суботу обмеження енергопостачання діятимуть лише для промисловості.

Про це повідомили в Укренерго.

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Графіки відключень застосують по всій території України з 19:00 до 24:00.

Чи відключатимуть світло у суботу

Для побутових споживачів обмеження 18 травня не прогнозують.

В Укренерго зазначили, що повідомляють лише часові межі, в які можуть бути відключення електроенергії. Усе залежить від перевищення визначених лімітів в регіоні.

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«Інформацію, чи будуть застосовані відключення та коли саме у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах», - уточнили в компанії.

В Укренерго пояснили, що російські війська неодноразово атакували українську енергосистему. Через пошкодження електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до ударів.

Зеленський закликав українців економити електрику

Українська енергетика втратила суттєву частину генерації.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Глава держави знову закликав українців економити електрику.

«Зараз після російських ударів наша енергетика втратила суттєву частину генерації. Потрібен час на відновлення. Потрібно багато зусиль для подальшої розбудови енергетики - нової енергетики, яка буде здатна працювати попри загрози російського терору», - сказав Володимир Зеленський.