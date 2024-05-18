З прикордонних районів Харківщини вже евакуювали майже 10 тисяч людей. 

Про це повідомили в ДСНС. 

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Тільки з Вовчанської громади вивезли близько двох з половиною тисяч мешканців. 

На Харківщині триває евакуація 

Виїхати з небезпечних районів людям допомагають поліцейські та надзвичайники.  

«Загалом з прикордонних населених пунктів Харківської області спільними зусиллями евакуйовано вже понад 9900 жителів. Тільки з Вовчанської громади було евакуйовано біля 2500 людей», - зазначили в ДСНС. 

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За даними обласної влади, у Вовчанську залишається близько 100 людей. 

Ще менше - у населених пунктах по Липецькому напрямку. 

«Продовжуємо евакуацію жителів фронтових громад. Частина з них розміщена у Харкові, в районах, невелика кількість людей виїхали за межі області», - сказав керівник ОВА Олег Синєгубов. 

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Внаслідок російських атак у Харкові постраждали діти. У Вовчанську загинула літня жінка.

Президент очікує, що наступ Росії на Харківщині - це перша хвиля

За словами Володимира Зеленського, ситуація на Харківщині наразі «контрольована», але не «стабілізована».

Президент очікує, що Росія посилить свій наступ на північному сході.

«Я не скажу, що це великий успіх (для Росії), але ми повинні бути тверезими й розуміти, що вони йдуть углиб нашої території», - сказав президент в інтерв’ю AFP. 

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Глава держави вважає, що російський наступ може складатися з кількох хвиль. І перша з них була на Харківщині.

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