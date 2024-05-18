Сьогодні Україна вшановує памʼять жертв геноциду кримськотатарського народу. 

80 років тому був скоєний один з найстрашніших злочинів проти життя людей. Радянська влада депортувала кримськотатарський народ. Тодішній режим не жалів нікого - ні дітей, ні дорослих. 

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Про це зазначив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. 

«Досі невідоме точне число загиблих - щонайменше свою третину кримськотатарський народ втратив від цієї депортації. І повернутись додому люди змогли лише через десятки років», - зазначив президент. 

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Зло геноциду змінило ідеологічне прикриття, але не змінило сутності

Глава держави наголосив - тоді злочинець не був покараний, а режим не був засуджений. 

«Зневага до людського життя і державне насильство, які панували в минулому столітті, відродились у наш час. Десять років тому старе зло - зло геноциду - оновило форму, змінило ідеологічне прикриття, але не змінило своєї сутності та мішеней і так само пішло проти України, почавши з Криму», - наголосив Володимир Зеленський. 

Він переконаний, що наш спільний історичний обовʼязок - відповісти на удари Росії стійкістю людей, перемогою над злом окупації та справедливим покаранням за всі російські злочини цієї війни.

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День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу 

80 років тому - 18-го травня 1944 року - радянська влада почала примусово виселяти усіх кримських татар з рідного Криму. 

За офіційними даними близько 200 тисяч людей у товарних вагонах силоміць вивезли у віддалені райони Радянського Союзу. 

Частина з них померли дорогою або у перші роки після депортації. 

Формальною підставою для виселення кримських татар стали обвинувачення у нібито масовому дезертирстві та колабораціонізмі, що насправді не відповідало дійсності. 

Ця операція була частиною загальної політики репресій, депортацій та етнічних чисток, які проводились сталінським режимом. 

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