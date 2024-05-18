Президент України Володимир Зеленський очікує, що Росія посилить свій наступ на північному сході.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю AFP.

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За словами президента, російським військам вдалося просунутися на 5-10 км уздовж північно-східного кордону, перш ніж їх зупинили ЗСУ.

Ситуація на Харківщині

Володимир Зеленський зазначив, що ситуація на Харківщині наразі «контрольована», але не «стабілізована».

Він не виключає, що наступ на Харківщину може бути «першою хвилею» атак.

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«Я не скажу, що це великий успіх (для Росії), але ми повинні бути тверезими й розуміти, що вони йдуть углиб нашої території», - сказав президент.

Росія має перевагу в повітрі

Глава держави вкотре наголосив, що Україні не вистачає ППО і закликав партнерів допомогти з протиповітряною обороною.

Адже Росія вже третій рік має перевагу в повітрі.

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«Сьогодні ми маємо приблизно 25% того, що нам потрібно для захисту України. Я говорю про протиповітряну оборону», - зауважив Зеленський.

На його думку, Україні потрібно 120-130 винищувачів F-16 або інших сучасних літаків, щоб досягти повітряного «паритету».

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«Що стосується авіації, я це відкрито кажу, щоб Росія не мала переваги в повітрі, у нас має бути 120-130 сучасних літаків», - сказав глава держави.

Чи можливий новий наступ на Київ

Президент вважає, що в Росії недостатньо сил для нового наступу на Київ.

Тому країна-агресорка не зможе повторити атаку на столицю, як це було у 2022 році.

«У них немає сил для повномасштабного наступу на столицю, подібного до того, який вони мали на початку вторгнення», - заявив Зеленський.