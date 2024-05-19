Оновлено 17:00
Кількість загиблих внаслідок обстрілу передмістя Харкова зросла до шести.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
У лікарні помер 68-річний цивільний чоловік. Про його поранення інформація раніше не надавалась.
Про це повідомили в прокуратурі.
Натепер відомо про 6 загиблих та 27 поранених.
Росіяни вдарили по місцю відпочинку під Харковом ракетами «Іскандер-М».
Серед загиблих - вагітна.
9 постраждалих - у важкому стані.
Росіяни обстріляли місце відпочинку: що відомо
Росіяни вдарили по селу Черкаська Лозова вдень.
Застосували тактику подвійних ударів.
Після першого обстрілу на місце прибули поліцейські та медики. І вже за 20 хвилин ворог знову вдарив по тій самій вулиці.
З прикордоння Харківщини евакуювали майже 10 тисяч людей
«Працівник поліції та фельдшер швидкої медичної допомоги потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання. Вісім громадян перебувають у важкому стані», - зазначили в поліції.
«Попередньо 5 осіб загиблих в результаті обстрілу громадського об’єкту в одному з населених пунктах нашої громади», - написав керівник Малоданилівської громади Олександр Гололобов у своєму Telegram.
Він оприлюднив фото, на якому видно руйнування на дитячому майданчику.
Армія РФ обстріляла Куп'янський район
Під ворожим вогнем опинився також Куп'янський район.
Внаслідок обстрілів загинуло 5 людей. Ще дев'ять - травмовані.
Це жителі сіл Новоосинове та Ківшарівка. Росіяни атакували населені пункти з РСЗВ.
«Загинули чоловіки 64, 65 та 58 років, а також дві жінки 56 і 72 років. Поранені п’ять чоловіків та чотири жінки. Їм надається медична допомога», - повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
Коментарі (0)