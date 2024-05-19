Про це повідомили в прокуратурі.

У лікарні помер 68-річний цивільний чоловік. Про його поранення інформація раніше не надавалась.

Росіяни вдарили по місцю відпочинку під Харковом ракетами «Іскандер-М».

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Серед загиблих - вагітна.

9 постраждалих - у важкому стані.

Росіяни обстріляли місце відпочинку: що відомо

Росіяни вдарили по селу Черкаська Лозова вдень.

Застосували тактику подвійних ударів.

Після першого обстрілу на місце прибули поліцейські та медики. І вже за 20 хвилин ворог знову вдарив по тій самій вулиці.

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«Працівник поліції та фельдшер швидкої медичної допомоги потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання. Вісім громадян перебувають у важкому стані», - зазначили в поліції.