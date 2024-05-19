Оновлено 17:00 

Кількість загиблих внаслідок обстрілу передмістя Харкова зросла до шести. 

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У лікарні помер 68-річний цивільний чоловік. Про його поранення інформація раніше не надавалась. 

Про це повідомили в прокуратурі. 

Натепер відомо про 6 загиблих та 27 поранених. 

Росіяни вдарили по місцю відпочинку під Харковом ракетами «Іскандер-М».

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Серед загиблих - вагітна. 

9 постраждалих - у важкому стані. 

Росіяни обстріляли місце відпочинку: що відомо 

Росіяни вдарили по селу Черкаська Лозова вдень. 

Застосували тактику подвійних ударів. 

Після першого обстрілу на місце прибули поліцейські та медики. І вже за 20 хвилин ворог знову вдарив по тій самій вулиці. 

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З Вовчанської громади виїхало майже 2,5 тисячі мешканців. У самому місті залишається близько 100 людей.

«Працівник поліції та фельдшер швидкої медичної допомоги потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання. Вісім громадян перебувають у важкому стані», - зазначили в поліції. 

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«Попередньо 5 осіб загиблих в результаті обстрілу громадського об’єкту в одному з населених пунктах нашої громади», - написав керівник Малоданилівської громади Олександр Гололобов у своєму Telegram. 

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Він оприлюднив фото, на якому видно руйнування на дитячому майданчику.

Армія РФ обстріляла Куп'янський район 

Під ворожим вогнем опинився також Куп'янський район. 

Внаслідок обстрілів загинуло 5 людей. Ще дев'ять - травмовані. 

Це жителі сіл Новоосинове та Ківшарівка. Росіяни атакували населені пункти з РСЗВ.

«Загинули чоловіки 64, 65 та 58 років, а також дві жінки 56 і 72 років. Поранені п’ять чоловіків та чотири жінки. Їм надається медична допомога», - повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. 

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