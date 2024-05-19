Цієї ночі дрони СБУ атакували аеродром «Кущевська» та Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляють джерела Kyiv Post.

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«Дрони СБУ влаштували феєрверк в рф на честь перемоги Усика: палало на військовому аеродромі «Кущевська» та Слов’янському НПЗ», - сказав співрозмовник.

На аеродромі «Кущевська» було десятки різних літаків

По аеродрому безпілотники СБУ відпрацювали Спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ.

За інформацією джерела, на ураженому летовищі розташовувалися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті. Зокрема, Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.

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СБУ атакувала Слов’янський НПЗ

Палав також Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї.

Як стверджує джерело, за бавовною на заводі стоїть СБУ.

Керівництво НПЗ заявило, що після кількох гучних прильотів завод зупинив свою роботу. Зараз вони оцінюють збитки.

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