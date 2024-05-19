Сили оборони знищили російський морський тральщик «Ковровец».
Російський корабель потопили цієї ночі.
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Про таке повідомили Військово-морські сили.
Тральщик «Ковровец» пішов на дно
Деталей операції наразі немає.
«Сьогодні вночі Силами оборони України знищено морський тральщик чф рф проєкту 266-М «Ковровец. Військово-Морські Сили ЗС України разом з побратимами продовжують наближати нас до Перемоги», - йдеться в повідомленні.
Російський тральщик: що про нього відомо
Тральщик - це військовий корабель спеціального призначення.
Його головне завдання - пошук, виявлення та знищення морських мін, а також проведення суден за тралами через мінні загородження.
«Ковровец» увійшов до складу флоту у 1974 році.
У суботу ЗСУ збили Су-25
Втрачають росіяни не лише на морі, а й у повітрі.
Напередодні воїни 110-ї окремої механізованої бригади збили російський Су-25 над Донецькою областю.
Це вже четверта ворожа «сушка» на рахунку бійців цієї бригади від початку травня.
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