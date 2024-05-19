Сили оборони знищили російський морський тральщик «Ковровец». 

Російський корабель потопили цієї ночі. 

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Про таке повідомили Військово-морські сили. 

Тральщик «Ковровец» пішов на дно 

Деталей операції наразі немає. 

«Сьогодні вночі Силами оборони України знищено морський тральщик чф рф проєкту 266-М «Ковровец. Військово-Морські Сили ЗС України разом з побратимами продовжують наближати нас до Перемоги», - йдеться в повідомленні. 

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Російський тральщик: що про нього відомо 

Тральщик - це військовий корабель спеціального призначення.

Його головне завдання - пошук, виявлення та знищення морських мін, а також проведення суден за тралами через мінні загородження.

«Ковровец» увійшов до складу флоту у 1974 році. 

У суботу ЗСУ збили Су-25

Втрачають росіяни не лише на морі, а й у повітрі. 

Напередодні воїни 110-ї окремої механізованої бригади збили російський Су-25 над Донецькою областю.

Це вже четверта ворожа «сушка» на рахунку бійців цієї бригади від початку травня. 

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