«Сьогодні вночі Силами оборони України знищено морський тральщик чф рф проєкту 266-М «Ковровец. Військово-Морські Сили ЗС України разом з побратимами продовжують наближати нас до Перемоги», - йдеться в повідомленні.

Про таке повідомили Військово-морські сили.

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Російський тральщик: що про нього відомо

Тральщик - це військовий корабель спеціального призначення.

Його головне завдання - пошук, виявлення та знищення морських мін, а також проведення суден за тралами через мінні загородження.

«Ковровец» увійшов до складу флоту у 1974 році.

У суботу ЗСУ збили Су-25

Втрачають росіяни не лише на морі, а й у повітрі.

Напередодні воїни 110-ї окремої механізованої бригади збили російський Су-25 над Донецькою областю.

Це вже четверта ворожа «сушка» на рахунку бійців цієї бригади від початку травня.