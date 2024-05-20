На Дніпропетровщині надіслали до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Кам’янського району за фактом заволодіння чужим майном, вчиненого в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Телеграм.

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"Розслідуванням встановлено, що обвинувачений – місцевий підприємець, дізнався про отримання знайомим державної допомоги у зв’язку із загибеллю його сина на війні, який служив у Збройних силах України", – зазначається в повідомленні.

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За даними слідства, під час зустрічей він переконав потерпілого, що його нібито розшукує поліція за скоєння тяжкого злочину, якого він насправді не вчиняв.

Як зазначається, обвинувачений обіцяв за грошову винагороду 2,5 млн грн "вирішення проблеми" з правоохоронними органами.

"Для відшкодування завданих збитків накладено арешт на нерухоме та рухоме майно обвинуваченого на загальну суму 2,7 млн грн, а також направлено до суду цивільний позов", – пояснили в Офісі генпрокурора.

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Обвинувальний акт стосовно мешканця Кам’янського району заснований на ч. 5 ст. 190 КК України про заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.