На Дніпропетровщині надіслали до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Кам’янського району за фактом заволодіння чужим майном, вчиненого в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Телеграм.
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"Розслідуванням встановлено, що обвинувачений – місцевий підприємець, дізнався про отримання знайомим державної допомоги у зв’язку із загибеллю його сина на війні, який служив у Збройних силах України", – зазначається в повідомленні.
За даними слідства, під час зустрічей він переконав потерпілого, що його нібито розшукує поліція за скоєння тяжкого злочину, якого він насправді не вчиняв.
Як зазначається, обвинувачений обіцяв за грошову винагороду 2,5 млн грн "вирішення проблеми" з правоохоронними органами.
"Для відшкодування завданих збитків накладено арешт на нерухоме та рухоме майно обвинуваченого на загальну суму 2,7 млн грн, а також направлено до суду цивільний позов", – пояснили в Офісі генпрокурора.
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Обвинувальний акт стосовно мешканця Кам’янського району заснований на ч. 5 ст. 190 КК України про заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.
Поліція викрила шахраїв, які ошукали фермерів на мільйони гривень
Шахраї видавали себе за потенційних покупців зерна, а потім не здійснювали оплату. Так вони ошукали фермерів на понад 2,5 млн гривень.
Про це повідомляла Національна поліція України.
Як ішлося в повідомленні, для надання діям правдивого вигляду зловмисники придбали декілька суб’єктів господарювання з необхідними видами діяльності, уклали договір з оператором та орендували офісне приміщення. Звідти вони телефонували потенційним жертвам та розсилали SMS-повідомлення з пропозиціями продажу необхідних для збору урожаю товарів чи зернових із подальшим відтермінуванням і нездійсненням оплати.