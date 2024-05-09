Зловмисники видавали себе за клієнтів, які хотіли купити зерно, паливно-мастильні матеріали чи мінеральні добрива, а потім не здійснювали оплату чи відправку товару, яка передбачалась договорами.

Про це повідомила Національна поліція України.

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"Щоб надати своїм діям правдивого вигляду, шахраї придбали декілька суб’єктів господарювання з необхідними видами діяльності, уклали договір з оператором SIP-телефонії та орендували спеціальне офісне приміщення. Звідти телефонували потенційним жертвам та розсилали SMS-повідомлення з пропозицією продати їм необхідні для збору урожаю товари чи навпаки придбати у них зернові, з подальшим відтермінуванням оплати", - йдеться в повідомленні.

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Схема шахраїв - що треба знати

Як пояснює Нацполіція, для відтермінування звернень жертв до правоохоронних органів, зловмисники обіцяли виконати свої зобов’язання по угоді та вмовляли потерпілих зачекати. Після цього аферисти припиняли виходити на зв'язок. Натомість зловмисники продавали зерно іншим підприємцям, які не знали, що купують крадене. Так їм вдалося ошукати фермерів на понад 2,5 млн гривень.

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Оперативникам Департаменту карного розшуку вдалося встановити п’ятьох учасників організованої злочинної групи. За місцями їх проживання та роботи поліцейські провели 17 санкціонованих обшуків на території. Тоді правоохоронці вилучили техніку, чорнові записи та інші речові докази злочинної діяльності.